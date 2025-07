Claudinei Oliveira tem melhor início de trabalho no Paysandu em 7 anos; veja números

O técnico Claudinei Oliveira mantém uma sequência invicta no comando do Paysandu na Série B, somando 14 pontos em seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, o que representa um aproveitamento de 77,78%. Com esse desempenho, Claudinei se tornou o treinador com o melhor aproveitamento do clube nos últimos sete anos, ficando atrás apenas de Dado Cavalcanti, que obteve números superiores em 2018.

Naquela temporada, o Paysandu, sob o comando de Dado Cavalcanti, iniciou o ano com uma sequência de cinco vitórias e uma derrota em seis partidas válidas pelo Campeonato Paraense e pela Copa Verde. A única derrota do Papão nesse período foi para o Remo, por 1 a 0, na quarta rodada do Parazão. Ainda naquela temporada, Dado conquistou a Copa Verde e levou o time ao vice-campeonato estadual.

VEJA MAIS

Além disso, o desempenho de Claudinei em 2025 se equipara ao de João Brigatti, que, em 2020, assumiu o Paysandu na metade da Série C e também somou 14 pontos em seis jogos, com números idênticos aos atuais. O aproveitamento do atual técnico bicolor ainda se compara ao de Márcio Fernandes em 2022, quando comandou partidas importantes pelo Parazão, mantendo um alto índice de desempenho na fase inicial do estadual.

Claudinei Oliveira está no comando do Paysandu desde a 12ª rodada da Série B e vem conduzindo uma retomada impressionante na competição. Após 16 rodadas sob sua direção, o Papão finalmente saiu da zona de rebaixamento na última rodada, ao aplicar uma goleada de 5 a 2 sobre o Coritiba-PR, em pleno Couto Pereira.

Atualmente, o Paysandu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série B, com 18 pontos conquistados em 17 jogos — mesma pontuação de Ferroviária-SP, Volta Redonda-RJ e Botafogo-SP —, mas leva vantagem pelo saldo de gols. Logo atrás está o Amazonas, com 17 pontos.

O próximo desafio do Papão será justamente contra o lanterna da competição, o Amazonas, na 18ª rodada da Série B. O confronto está marcado para esta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

A partida terá cobertura lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)