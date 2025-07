Remo inicia venda de ingressos para confronto contra o Avaí em casa

O Clube do Remo iniciou, nesta segunda-feira (21), a venda de ingressos para a partida contra o Avaí, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na quinta-feira (24), no Mangueirão, em Belém.

Os ingressos são totalmente digitais. Os bilhetes para as arquibancadas custam R$ 30, e para as cadeiras, R$ 60. A venda é feita na nova plataforma da Tickzi, por meio do aplicativo ou do site. Antes de realizar a primeira compra, é necessário se cadastrar. O sistema solicita nome, e-mail, senha, CPF, endereço e data de nascimento.

Também é possível comprar os ingressos presencialmente, nas lojas do Remo, diretamente com os atendentes. Basta estar cadastrado na plataforma da Tickzi, escolher o tipo de ingresso e efetuar o pagamento.

O Remo enfrenta o Avaí buscando voltar ao caminho das vitórias na Série B. Com três empates consecutivos, o Leão chegou a figurar no G4 por um breve período na rodada. No entanto, a vitória da Chapecoense fora de casa levou o time azulino de volta à 5ª colocação, com 26 pontos, seis deles conquistados nos últimos cinco jogos.

Uma vitória contra o Avaí, em casa, pode recolocar o Remo entre os quatro primeiros da competição. Remo e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h35, no Mangueirão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)