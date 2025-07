Paysandu é ajudado por rivais e deixa a zona de rebaixamento da Série B após 16 rodadas

Tudo deu certo para o Paysandu no fim de semana da 17ª rodada da Série B: goleada sobre o Coritiba fora de casa, saída do Z4 e combinação de resultados que o manteve fora da zona. A rodada foi um verdadeiro presente para a Fiel Bicolor, que já ensaia uma super festa no retorno do time ao Pará, após a bela exibição longe de casa.

Em 17 jogos, este foi, sem dúvida, o mais aguardado — pela torcida, elenco e diretoria. Contra o líder da competição, o Paysandu fez uma atuação histórica, impôs respeito em campo e venceu com autoridade, com destaque absoluto para dois jogadores: Diogo Oliveira e Maurício Garcez.

Ambos marcaram duas vezes, enquanto Marlon fechou a goleada. Com a missão cumprida, restou ao clube aguardar o desfecho da rodada, já que o Botafogo-SP ainda poderia "puxar" o Papão de volta ao Z4, caso vencesse o Amazonas. O confronto, disputado em Manaus, no entanto, terminou com vitória da Onça-Pintada por 3 a 0.

O resultado não tirou o Amazonas da lanterna da competição, mas freou o time paulista, que permaneceu com 18 pontos — mesma pontuação do Paysandu, agora em 19º, enquanto Volta Redonda e Ferroviária completam a zona de rebaixamento. Ou seja, quatro clubes estão empatados com 18 pontos, mas o Paysandu se sobressaiu no critério do saldo de gols.

Com isso, o Paysandu escapa pela primeira vez da temida zona de rebaixamento, na qual estava preso desde a 2ª rodada. Tirando a estreia, esta é a primeira vez que o Papão respira aliviado, graças a uma sequência de seis jogos sem derrotas, todos sob o comando do técnico Claudinei Oliveira. O próximo desafio será na quarta-feira (23), contra o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.