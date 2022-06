Atleta do Boliche do Remo garante vaga no Pan-Americano da categoria, disputado no Peru

Dayse Silva, atleta do boliche do Remo, garantiu vaga para representar o Brasil no Pan-Americano da categoria, realizado em Lima, no Peru. O evento ocorre neste mês entre os dias 20 e 28 de outubro.

O índice foi alcançado após ela e a dupla Stephanie Martins conquistarem a segunda colocação na Taça Rio de Janeiro, tradicional evento do boliche brasileiro.

Dupla que ficou em segundo lugar na Taça Rio de Boliche (Ascom Remo)

O evento, que ocorreu no último final de semana, foi disputado por duplas, distribuídas em divisões masculinas, mista e femininas. O evento teve um total de vinte linhas.

No final da competição, Dayse Silva e Stephanie Martins garantiram o vice-campeonato com 8075 pontos. A dupla vencedora era composta por uma atleta de São Paulo e outra do Distrito Federal.