Remo joga contra quem na próxima semana pela Série B? Veja data, horário e onde assistir

Após empatar por 1 a 1 com o Novorizontino, na última quinta-feira (17/07), no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo volta a campo ainda esta semana, novamente diante da torcida paraense.

O adversário da vez será o Avaí, pela 18ª rodada da competição. A partida está marcada para quinta-feira (24/07), às 21h35 (horário de Brasília), no Mangueirão, com transmissão ao vivo pelo canal ESPN 4.

VEJA MAIS

O último encontro entre as equipes aconteceu em 16 de setembro de 2021, também pela Série B do Brasileirão. Na ocasião, o Remo venceu por 2 a 1, no Estádio Evandro Almeida (Baenão), em Belém.

Próximo jogo do Remo na Série B

📅 24 de julho (quinta-feira)

⚽ Clube do Remo x Avaí FC

🕤 21h35 (de Brasília)

📍 Estádio Mangueirão – Belém (PA)

Ficha Técnica

Data: 24/07/2025

Hora: 21h35

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) – Belém (PA)

Transmissão: ESPN 4

Possível escalação do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky Almeida, Camutanga, Sávio; Jáderson, Víctor Cantillo, Caio Vinícius; Janderson, Matheus Davó, Pedro Rocha.

Técnico: António Oliveira

Possível escalação do Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Eduardo Brock, Pedrão, Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor, Thayllon; Marquinhos Gabriel, Andrey, Cléber.

Técnico: Jair Ventura