Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 Fábio Will 18.12.25 9h44 Vilela vai jogar a Série B (Igor Mota/ O Liberal) Após pedir a rescisão de contrato na justiça e cobrar mais de R$4 milhões do Paysandu, o volante Leandro Vilela foi anunciado pelo Náutico-PE e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O jogador disputou duas temporadas com a camisa do Paysandu e realizou 80 partidas com a camisa bicolor. Vilela, de 30 anos, vai reencontrar no Timbu o técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Paysandu em 2024 e conquistou os títulos do Parazão e também da Copa Verde. O atleta alega também que o Paysandu não depositou seu FGTS desde a metade de 2025 e que não contratou o seguro de e precisaria de uma cirurgia para retornar aos gramados. Leandro Vilela jogou as duas últimas temproadas do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) Leandro Vilela também solicita o reconhecimento da lesão como acidente de trabalho e afirma que o clube não contratou o seguro obrigatório para atletas profissionais, previsto em lei. Com base nisso, pede indenização substitutiva e o pagamento da cláusula compensatória esportiva, alegando que a rescisão do contrato ocorreu por culpa do empregador. Vilela foi oficializado pelo Náutico-PE nas redes sociais do clube, porém, passou por uma avaliação, realizada por um médico da Conmebol. De acordo com o site GE Pernambuco, o médico enviou os exames para a diretoria do Timbu, informando que Leandro Vilela está apto para realizar a pré-temporada, contrapondo o Departamento Médico do Paysandu, que informou que ele teria que passar por cirurgia, O jogador assinou um pré-contrato om o Náutico e passará por exames, agora no clube pernambucano. O jogador acumula passagens pelo JMalucelli-OS, Vitória-BA, Operário-PR, Vitória de Setúbal-POR, além de Guarani-SP e Mirassol-SP. 