Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B

Após pedir a rescisão de contrato na justiça e cobrar mais de R$4 milhões do Paysandu, o volante Leandro Vilela foi anunciado pelo Náutico-PE e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

O jogador disputou duas temporadas com a camisa do Paysandu e realizou 80 partidas com a camisa bicolor. Vilela, de 30 anos, vai reencontrar no Timbu o técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Paysandu em 2024 e conquistou os títulos do Parazão e também da Copa Verde.

Sem jogar desde setembro, após uma contusão no joelho, Leandro Vilela alegou que não recebe seus salários, tanto de carteira, quanto de direito de imagem, desde que se contundiu. O atleta alega também que o Paysandu não depositou seu FGTS desde a metade de 2025 e que não contratou o seguro de e precisaria de uma cirurgia para retornar aos gramados.

Leandro Vilela jogou as duas últimas temproadas do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Leandro Vilela também solicita o reconhecimento da lesão como acidente de trabalho e afirma que o clube não contratou o seguro obrigatório para atletas profissionais, previsto em lei. Com base nisso, pede indenização substitutiva e o pagamento da cláusula compensatória esportiva, alegando que a rescisão do contrato ocorreu por culpa do empregador.

Vilela foi oficializado pelo Náutico-PE nas redes sociais do clube, porém, passou por uma avaliação, realizada por um médico da Conmebol. De acordo com o site GE Pernambuco, o médico enviou os exames para a diretoria do Timbu, informando que Leandro Vilela está apto para realizar a pré-temporada, contrapondo o Departamento Médico do Paysandu, que informou que ele teria que passar por cirurgia, O jogador assinou um pré-contrato om o Náutico e passará por exames, agora no clube pernambucano.

O jogador acumula passagens pelo JMalucelli-OS, Vitória-BA, Operário-PR, Vitória de Setúbal-POR, além de Guarani-SP e Mirassol-SP.