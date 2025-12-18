Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 18.12.25 7h00 Real Murcia e Real Betis jogarão pela Copa del Rey às 17h (X/ @RealBetis) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (18/12), incluem partidas pela Copa do Rei da Espanha, pela Supercopa da Itália e pela Conference League. Às 15h, o Ourense jogará contra o Athletic Bilbao pela Copa del Rey. Já às 16h, o Napoli enfrentará o Milan pela Supercopa Italiana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa do Rei da Espanha Burgos x Getafe - 15h - Disney+ Ourense x Athletic Bilbao - 15h - ESPN 4 e Disney+ Real Murcia x Betis - 17h - ESPN e Disney+ Liga Conferência - Conference League AZ Alkmaar x Jagiellonia - 17h - Sem informações Shakhtar Donetsk x Rijeka - 17h - Sem informações Slovan Bratislava x Häcken - 17h - Sem informações Légia Varsóvia x Lincoln Red - 17h - Sem informações Sparta Praga x Aberdeen - 17h - Sem informações Dínamo de Kiev x Noah - 17h - Sem informações Crystal Palace x KuPS - 17h - Sem informações Rayo Vallecano x Drita - 17h - Sem informações Shamrock Rovers x Hamrun Spartans - 17h - Sem informações Omonoia x Raków - 17h - Sem informações Mainz x Samsunspor - 17h - Sem informações Strasbourg x Breidablik - 17h - Sem informações Celje x Shelbourne - 17h - Sem informações Zrinjski Mostar x Rapid Wien - 17h - Sem informações AEK Atenas x CSU Craiova - 17h - Sem informações Sigma x Lech Poznan - 17h - Sem informações AEK Larnaca x Shkëndija - 17h - Sem informações Lausanne-Sport x Fiorentina - 17h - Sem informações Supercopa da Itália Napoli x Milan - 16h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Onde assistir ao jogo de Ourense e Ath Bilbao; veja o horário O jogo entre Ourense x Ath. Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h. Onde assistir ao jogo de Murcia e Betis; veja o horário O jogo entre Real Murcia x Real Betis terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Napoli e Milan; veja o horário O jogo entre Napoli x Milan terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Burgos e Getafe; veja o horário O jogo entre Burgos x Getafe terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 15h - Ourense x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Real Murcia x Betis - Copa del Rey SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 15h - Burgos x Getafe - Copa del Rey 15h - Ourense x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Real Murcia x Betis - Copa del Rey Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet 16h - Napoli x Milan - Supercopa da Itália Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 