Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Real Murcia e Real Betis jogarão pela Copa del Rey às 17h (X/ @RealBetis)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (18/12), incluem partidas pela Copa do Rei da Espanha, pela Supercopa da Itália e pela Conference League.

Às 15h, o Ourense jogará contra o Athletic Bilbao pela Copa del Rey. Já às 16h, o Napoli enfrentará o Milan pela Supercopa Italiana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Rei da Espanha

  1. Burgos x Getafe - 15h - Disney+
  2. Ourense x Athletic Bilbao - 15h - ESPN 4 e Disney+
  3. Real Murcia x Betis - 17h - ESPN e Disney+

Liga Conferência - Conference League

  1. AZ Alkmaar x Jagiellonia - 17h - Sem informações
  2. Shakhtar Donetsk x Rijeka - 17h - Sem informações
  3. Slovan Bratislava x Häcken - 17h - Sem informações
  4. Légia Varsóvia x Lincoln Red - 17h - Sem informações
  5. Sparta Praga x Aberdeen - 17h - Sem informações
  6. Dínamo de Kiev x Noah - 17h - Sem informações
  7. Crystal Palace x KuPS - 17h - Sem informações
  8. Rayo Vallecano x Drita - 17h - Sem informações
  9. Shamrock Rovers x Hamrun Spartans - 17h - Sem informações
  10. Omonoia x Raków - 17h - Sem informações
  11. Mainz x Samsunspor - 17h - Sem informações
  12. Strasbourg x Breidablik - 17h - Sem informações
  13. Celje x Shelbourne - 17h - Sem informações
  14. Zrinjski Mostar x Rapid Wien - 17h - Sem informações
  15. AEK Atenas x CSU Craiova - 17h - Sem informações
  16. Sigma x Lech Poznan - 17h - Sem informações
  17. AEK Larnaca x Shkëndija - 17h - Sem informações
  18. Lausanne-Sport x Fiorentina - 17h - Sem informações

Supercopa da Itália

  1. Napoli x Milan - 16h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Onde assistir ao jogo de Ourense e Ath Bilbao; veja o horário

O jogo entre Ourense x Ath. Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Murcia e Betis; veja o horário

O jogo entre Real Murcia x Real Betis terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Napoli e Milan; veja o horário

O jogo entre Napoli x Milan terá transmissão ao vivo pela SportyNet e pelo canal SportyNet Brasil, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Burgos e Getafe; veja o horário

O jogo entre Burgos x Getafe terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 15h - Ourense x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  2. 17h - Real Murcia x Betis - Copa del Rey

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 15h - Burgos x Getafe - Copa del Rey
  2. 15h - Ourense x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  3. 17h - Real Murcia x Betis - Copa del Rey

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

  1. 16h - Napoli x Milan - Supercopa da Itália
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Rei da Espanha

Burgos x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey

Burgos e Getafe jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

18.12.25 14h00

Copa do Rei da Espanha

Ourense x Ath Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/12) pela Copa del Rey

Ourense e Athletic Bilbao jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

18.12.25 14h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

18.12.25 7h00

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo

Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório

18.12.25 9h50

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

'ATRAVESSAR?'

Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'

Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

17.12.25 20h19

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga Conferência, Supercopa Italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

18.12.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda