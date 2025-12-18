Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo

A “novela mexicana” teve fim nesta sexta-feira (18). O Remo já possui um técnico para a temporada 2026, quando o Leão Azul disputará a Série A do Brasileirão. A diretoria azulina foi buscar fora do país o novo treinador e trata-se de Juan Carlos Osório, de 64 anos, ex-São Paulo, Athletico-PR e que comandou a Seleção do México na Copa do Mundo de 2018.

Conhecido pelo apelido de “El Profe”, Osório chega ao Baenão com a missão de comandar o Leão Azul no seu retorno à Série A. Após algumas negativas no mercado, o Remo foi fora do país atrás de Juan Carlos Osório, visando a temporada mais importante do clube nas últimas três décadas.

O novo treinador substitui Guto Ferreira, responsável pela campanha do acesso, mas que não permaneceu no cargo para a disputa da Primeira Divisão. Osório traz no currículo passagens marcantes pelo futebol brasileiro, onde comandou São Paulo e Athletico Paranaense, além de vasta trajetória no cenário sul-americano e internacional.

Osório treinou também o Furacão (Divulgação/Athletico)

Os principais títulos da carreira do colombiano foram conquistados em seu país natal. À frente do Atlético Nacional, Osório levantou dois títulos do Torneo Apertura (2013 e 2014), um Torneo Finalización (2013) e duas edições da Copa da Colômbia (2012 e 2013). Antes disso, também foi campeão colombiano com o Once Caldas, ao vencer o Torneo Finalización de 2010.

Com Seleções, o treinador ganhou projeção mundial ao comandar a Seleção Mexicana na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, onde ficou marcado pela vitória histórica sobre a Alemanha na fase de grupos. Após a passagem pelo México, Osório ainda dirigiu a Seleção Paraguaia, entre 2018 e 2019.