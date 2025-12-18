Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório Fábio Will 18.12.25 9h50 Osório vai comandar o Remo na Série A (Divulgação) A “novela mexicana” teve fim nesta sexta-feira (18). O Remo já possui um técnico para a temporada 2026, quando o Leão Azul disputará a Série A do Brasileirão. A diretoria azulina foi buscar fora do país o novo treinador e trata-se de Juan Carlos Osório, de 64 anos, ex-São Paulo, Athletico-PR e que comandou a Seleção do México na Copa do Mundo de 2018. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conhecido pelo apelido de “El Profe”, Osório chega ao Baenão com a missão de comandar o Leão Azul no seu retorno à Série A. Após algumas negativas no mercado, o Remo foi fora do país atrás de Juan Carlos Osório, visando a temporada mais importante do clube nas últimas três décadas. O novo treinador substitui Guto Ferreira, responsável pela campanha do acesso, mas que não permaneceu no cargo para a disputa da Primeira Divisão. Osório traz no currículo passagens marcantes pelo futebol brasileiro, onde comandou São Paulo e Athletico Paranaense, além de vasta trajetória no cenário sul-americano e internacional. Osório treinou também o Furacão (Divulgação/Athletico) VEJA MAIS Remo x Flamengo Brasileirão 2026: saiba quando o time carioca joga em Belém Confronto entre Remo e Flamengo pelo Brasileirão 2026 ocorrerá em setembro, no Mangueirão, com grande expectativa de público Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro Os principais títulos da carreira do colombiano foram conquistados em seu país natal. À frente do Atlético Nacional, Osório levantou dois títulos do Torneo Apertura (2013 e 2014), um Torneo Finalización (2013) e duas edições da Copa da Colômbia (2012 e 2013). Antes disso, também foi campeão colombiano com o Once Caldas, ao vencer o Torneo Finalización de 2010. Com Seleções, o treinador ganhou projeção mundial ao comandar a Seleção Mexicana na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, onde ficou marcado pela vitória histórica sobre a Alemanha na fase de grupos. Após a passagem pelo México, Osório ainda dirigiu a Seleção Paraguaia, entre 2018 e 2019. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RAIO X Saiba como foi o último trabalho de Juan Carlos Osorio antes de acertar com o Remo Sem clube desde março, treinador colombiano chega ao Baenão após passagem irregular pelo Tijuana, do México 18.12.25 16h09 Futebol Bilhetes para jogadores e canetas azul e vermelha: veja 'manias' do novo técnico do Remo Juan Carlos Osório foi o escolhido pela diretoria do Remo para comandar o Leão Azul na Série A do brasileiro 18.12.25 14h07 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21