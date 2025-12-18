Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano de 64 anos, acertou com o Remo para a Série A de 2026. Ele traz um modelo de jogo que prioriza pressionar o adversário, atacar com muitos jogadores e realizar constantes mudanças na equipe.

Os times de Osorio buscam ter posse de bola, ocupar o campo adversário e empurrar o rival para trás. Para isso, o treinador utiliza o “jogo posicional”, organizando a equipe pelos espaços e não por posições fixas.

Na prática, o Remo de Osorio deve construir jogadas desde a defesa, com zagueiros e meio-campistas participativos. Laterais e pontas atuam abertos, criando espaços. Embora prefira o 4-3-3, o esquema é flexível, podendo atacar com diferentes formações.

Pressão Constante: A Regra de Osorio

Uma característica forte do trabalho de Osorio é a pressão no adversário. Ao perder a bola, suas equipes tentam recuperá-la rapidamente no campo ofensivo.

O objetivo é minimizar riscos defensivos e aumentar as chances de gol, retomando a posse perto da área rival. Isso exige alta intensidade e preparação física do elenco.

Rotação de Elenco: A Marca de Osorio

A alta rotatividade nas escalações é um aspecto marcante do trabalho de Osorio. Ele não costuma repetir o time, acreditando que todos os jogadores devem estar prontos para atuar.

A escolha dos titulares varia conforme o adversário, momento e tipo de campo. No São Paulo, em 2015, ele não repetiu a escalação por mais de 15 partidas. No Remo, a filosofia pode gerar mais oportunidades e improvisações.

O Que Esperar do Remo com Osorio em 2026

O torcedor azulino pode esperar um Remo mais agressivo, com postura ofensiva e pressão alta. Haverá muitas variações táticas ao longo da temporada e mudanças constantes de um jogo para outro.

A filosofia de Osorio busca jogar para frente, ocupar espaços, dividir responsabilidades e fazer de todo o elenco uma engrenagem ativa no Baenão.