Bilhetes para jogadores e canetas azul e vermelha: veja 'manias' do novo técnico do Remo

O Clube do Remo apostou em um nome de forte perfil acadêmico e metodológico para comandar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. O colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, chega ao Baenão trazendo não apenas experiência internacional, mas também um estilo de trabalho pouco convencional, que já virou marca registrada ao longo da carreira.

Conhecido pelo comportamento detalhista à beira do gramado, Osório costuma chamar atenção por suas “manias” durante as partidas. Uma das mais curiosas é o uso constante de canetas coloridas e blocos de anotações. Segundo levantamento do GE São Paulo, o treinador utiliza duas cores específicas: azul, para registrar aspectos positivos do desempenho da equipe, e vermelho, para destacar pontos que precisam de correção. Nos treinamentos, inclusive, as canetas costumam ficar presas às meias do treinador.

A forma de comunicação com os jogadores também foge do padrão tradicional. Em vez de apenas gritar orientações do banco, Osório prefere escrever recados e entregar bilhetes diretamente aos atletas durante o jogo, com instruções táticas e ajustes pontuais. A prática chama atenção por onde passou.

O método utilizado por Osório não é por acaso. O técnico é reconhecido como um estudioso do futebol. Ele possui formação em gestão técnica pela Associação Holandesa de Futebol, além de pós-graduação em Ciência do Futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. O currículo ainda inclui a licença UEFA “A”, uma das mais respeitadas do futebol mundial.

O novo comandante do Remo chega para uma tarefa nada fácil. O clube paraense retornou à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 31 anos e, o principal foco da equipe azulina na temporada é se manter na elite do futebol brasileiro.