Bilhetes para jogadores e canetas azul e vermelha: veja 'manias' do novo técnico do Remo Juan Carlos Osório foi o escolhido pela diretoria do Remo para comandar o Leão Azul na Série A do brasileiro O Liberal 18.12.25 14h07 Osório possui algumas "manias" à beira do gramado (Divulgação/Athletico) O Clube do Remo apostou em um nome de forte perfil acadêmico e metodológico para comandar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. O colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, chega ao Baenão trazendo não apenas experiência internacional, mas também um estilo de trabalho pouco convencional, que já virou marca registrada ao longo da carreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conhecido pelo comportamento detalhista à beira do gramado, Osório costuma chamar atenção por suas "manias" durante as partidas. Uma das mais curiosas é o uso constante de canetas coloridas e blocos de anotações. Segundo levantamento do GE São Paulo, o treinador utiliza duas cores específicas: azul, para registrar aspectos positivos do desempenho da equipe, e vermelho, para destacar pontos que precisam de correção. Nos treinamentos, inclusive, as canetas costumam ficar presas às meias do treinador. VEJA MAIS Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. A forma de comunicação com os jogadores também foge do padrão tradicional. Em vez de apenas gritar orientações do banco, Osório prefere escrever recados e entregar bilhetes diretamente aos atletas durante o jogo, com instruções táticas e ajustes pontuais. A prática chama atenção por onde passou. O método utilizado por Osório não é por acaso. O técnico é reconhecido como um estudioso do futebol. Ele possui formação em gestão técnica pela Associação Holandesa de Futebol, além de pós-graduação em Ciência do Futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. O currículo ainda inclui a licença UEFA "A", uma das mais respeitadas do futebol mundial. O novo comandante do Remo chega para uma tarefa nada fácil. O clube paraense retornou à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 31 anos e, o principal foco da equipe azulina na temporada é se manter na elite do futebol brasileiro.