Saiba como foi o último trabalho de Juan Carlos Osorio antes de acertar com o Remo

Anunciado nesta quarta-feira (18) como novo treinador do Remo, Juan Carlos Osorio estava sem comandar uma equipe desde março, após sua última experiência no futebol mexicano, à frente do Xolos de Tijuana, equipe considerada mediana no cenário local. O colombiano foi desligado do clube depois de uma sequência de resultados negativos no início da temporada, encerrando um trabalho que durou cerca de dez meses.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Osorio assumiu o Tijuana em maio de 2024 e comandou a equipe em 34 partidas. No período, somou 12 vitórias, seis empates e 16 derrotas. O desempenho abaixo do esperado no começo de 2024 pesou para a decisão da diretoria, que optou pela mudança no comando técnico após uma série de tropeços em março daquele ano.

VEJA MAIS

Apesar da irregularidade nos números, o treinador teve momentos de protagonismo no clube. Sob seu comando, o Tijuana chegou às quartas de final do Torneio Apertura de 2024, voltando a figurar entre os times classificados ao mata-mata do Campeonato Mexicano. Em nota oficial, o clube agradeceu ao treinador e destacou o retorno à fase decisiva da competição.

A passagem pelo Tijuana foi a 12ª da carreira de Osorio, marcada por uma longa trajetória no futebol mexicano. No país, ele alcançou projeção internacional ao deixar o São Paulo, clube que conseguia bons resultados, para dirigir a Seleção Mexicana na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Antes disso, o colombiano teve uma experiência curta no futebol brasileiro. Em 2024, esteve à frente do Athletico Paranaense, onde comandou a equipe em 11 partidas, com seis vitórias e uma derrota. A saída ocorreu de forma conturbada, após a eliminação para o Londrina nas quartas de final do Campeonato Paranaense.