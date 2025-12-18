Saiba como foi o último trabalho de Juan Carlos Osorio antes de acertar com o Remo Sem clube desde março, treinador colombiano chega ao Baenão após passagem irregular pelo Tijuana, do México Igor Wilson 18.12.25 16h09 Anunciado nesta quarta-feira (18) como novo treinador do Remo, Juan Carlos Osorio estava sem comandar uma equipe desde março, após sua última experiência no futebol mexicano, à frente do Xolos de Tijuana, equipe considerada mediana no cenário local. O colombiano foi desligado do clube depois de uma sequência de resultados negativos no início da temporada, encerrando um trabalho que durou cerca de dez meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Osorio assumiu o Tijuana em maio de 2024 e comandou a equipe em 34 partidas. No período, somou 12 vitórias, seis empates e 16 derrotas. O desempenho abaixo do esperado no começo de 2024 pesou para a decisão da diretoria, que optou pela mudança no comando técnico após uma série de tropeços em março daquele ano. VEJA MAIS Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. Apesar da irregularidade nos números, o treinador teve momentos de protagonismo no clube. Sob seu comando, o Tijuana chegou às quartas de final do Torneio Apertura de 2024, voltando a figurar entre os times classificados ao mata-mata do Campeonato Mexicano. Em nota oficial, o clube agradeceu ao treinador e destacou o retorno à fase decisiva da competição. A passagem pelo Tijuana foi a 12ª da carreira de Osorio, marcada por uma longa trajetória no futebol mexicano. No país, ele alcançou projeção internacional ao deixar o São Paulo, clube que conseguia bons resultados, para dirigir a Seleção Mexicana na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Antes disso, o colombiano teve uma experiência curta no futebol brasileiro. Em 2024, esteve à frente do Athletico Paranaense, onde comandou a equipe em 11 partidas, com seis vitórias e uma derrota. A saída ocorreu de forma conturbada, após a eliminação para o Londrina nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO RAIO X Saiba como foi o último trabalho de Juan Carlos Osorio antes de acertar com o Remo Sem clube desde março, treinador colombiano chega ao Baenão após passagem irregular pelo Tijuana, do México 18.12.25 16h09 Futebol Bilhetes para jogadores e canetas azul e vermelha: veja 'manias' do novo técnico do Remo Juan Carlos Osório foi o escolhido pela diretoria do Remo para comandar o Leão Azul na Série A do brasileiro 18.12.25 14h07 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21