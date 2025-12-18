Leão, faltam apenas duas semanas

A reativação do futebol remista está marcada para 2 de janeiro. Faltando duas semanas, o Remo provoca interrogações à medida que não informa contratações. Que Leão será esse para a Série A? O clube tem algumas negociações fechadas e outras encaminhadas, mas sob um sigilo que maltrata a torcida, torturada em ansiedade e incertezas.

Em meio a tamanha reconstrução, chegar competitivo às estreias no Parazão contra o Bragantino e na Série A contra o Vitória, no final de janeiro, é um imenso desafio para o Leão Azul. Além de competência, terá que haver benção na missão.

Tempo, trabalho e construção

Há exatamente um ano, o Paysandu alimentava sonhos com anúncio de contratados, principalmente com os estrangeiros. Ilusão que produziu desilusão, vexame e crise. Agora o Papão é modesto, mas muito responsável no passo a passo para fazer mais com menos.

Se para 2025 foi apenas uma semana de "pré-temporada", com um grupo de nomes empolgantes, a etapa básica de preparação para 2026 terá um mês e meio com um grupo discreto. O Papão investe em tempo, trabalho e construção de um time operário para se redimir nas competições que tem pela frente. Essa pré-temporada com todas as etapas vai fazer bem a todos, em particular aos garotos que estão subindo da base precisando muito de reforço muscular. A escassez pode levar o Papão a descobrir interessantes soluções. As circunstâncias estão criadas.

BAIXINHAS

* A política do estrangeirismo foi um fracasso para o Paysandu em 2025. Mas o elenco de 2026 começa com um atleta natural da Colômbia e um de Guiné Bissau. O meia Jhon Echavez, 19 anos, é colombiano e subiu do sub 20. Veio do Gil Vicente, de Portugal. O volante guineense Arthur Monteiro, 20 anos, tem 18 jogos pelo sub 20 e alguns minutos pelo profissional, contra o Cuiabá, em Cuiabá.

* Não se falou mais no grego Panagiotis Tachtsidis, que teve sua importância no acesso do Remo, recebeu muitos elogios do técnico Guto Ferreira, mas não foi nem citado em especulações sobre voltar ou não. O contrato do grego terminou e, dentro da política de rigoroso sigilo do Remo, não há nem indícios sobre Tachtsidis.

* Dos 19 adversários do Remo na Série A, só o Cruzeiro tem histórico de freguês. Sete vitórias do Leão, três da Raposa e quatro empates. Bons números também contra o Corinthians: quatro vitórias corintianas, três remistas e três empates. Contra o Vitória, o primeiro adversário, são oito vitórias do time baiano, sete do Remo e nove empates. Esses dados, do pesquisador Jorginho Neves, abrangem diversas competições.

* Imagem do ano no futebol paraense: o bandeirão com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no gramado do Mangueirão, na festa azulina pelo acesso. Hoje, no "Bom Dia Pará" (TV Liberal), o artista plástico Apolo Neves, filho do ídolo remista Neves, vai pintar uma tela com a imagem do ano, a ser doada para a capela do Baenão.

* O Bragantino está esbravejando com razão pelo aceno de manobra para transferir ao São Raimundo de Roraima (terra do presidente da CBF, Samir Xaud) a vaga do Bragantino na Copa do Brasil. À luz da lei a vaga é do clube paraense. Saia justa para Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF e vice da CBF, pressionado a se contrapor ao seu líder.

* Entre a saída do Águia, em 2023, e a vinda para o Paysandu, o volante Castro fez 52 jogos pela Ponte Preta, sete pelo Strongest (Bolívia) e quatro pelo Atlético Goianiense. Ele soma-se ao goleiro Jean Drosny, ao lateral JP Galvão e ao meia Caio Melo no quarteto de recém-contratados.

* No Remo, nenhum jogador tem contratação confirmada, apesar das informações sobre o zagueiro Gustavo Medina (Ferroviária), volantes Otávio (Fluminense), Patrick de Luca (Cuiabá) e Matheus Bianqui (Mirassol), atacantes Emerson Batalla (Juventude) e Alef Manga (Avaí).