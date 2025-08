Tuna Luso encara Maranhão na partida de ida da segunda fase da Série D

A Tuna Luso tem um compromisso decisivo neste sábado (2), quando entra em campo para enfrentar o Maranhão-MA pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. O duelo está marcado para as 16h, no Estádio Governador João Castelo, em São Luís.

As equipes voltam a se encontrar nesta fase da competição após dois anos. Em 2023, a Tuna venceu a primeira partida fora de casa por 3 a 2. No entanto, no confronto de volta, realizado no estádio do Souza, em Belém, a equipe paraense foi derrotada por 1 a 0 no tempo regulamentar. A vaga, então, foi decidida nos pênaltis, com o Bode Gregório levando a melhor e eliminando a Águia da competição.

VEJA MAIS

O time paraense, comandado por Ignácio Neto, está busca escrever uma história diferente nesta edição. A Tuna avançou para a segunda fase após realizar a melhor campanha do Grupo A1, somando 27 pontos, além de atingir a sexta melhor campanha entre as 64 equipes da Série D.

Em 14 jogos disputados na fase de grupos, a Águia Guerreira conquistou oito vitórias, três empates e sofreu três derrotas. O time marcou 24 gols, sofreu 10, terminando com saldo positivo de 14 gols.

Já o time maranhense, dirigido pelo técnico Marcinho Guerreiro, garantiu a classificação para a próxima fase ao finalizar em quarto lugar no grupo B, somando 19 pontos, com quatro vitórias, sete empates e três derrotas.

O Bode Gregório anotou 18 gols e sofreu 12, alcançando saldo positivo de seis tentos. Além disso, o aproveitamento do time na etapa inicial da competição foi de 45%.

A Tuna Luso vem de uma importante vitória por 2 a 0 contra o lanterna Humaitá-AC, consolidando a liderança no Grupo A1. Enquanto isso, o Maranhão chega embalado após garantir a classificação na última rodada ao derrotar o líder Altos fora de casa por 1 a 0.

Ao todo, 32 equipes avançaram para a segunda fase da Série D, disputada em formato mata-mata. O Pará quase teve dois representantes na etapa, mas o Águia de Marabá tropeçou na última rodada e terminou na quinta colocação do grupo.

O jogo de ida entre Tuna e Maranhão ocorrerá neste sábado (2), às 16h, no Castelão, em São Luís. Já a partida da volta acontece no dia 10 de agosto, às 15h, no Estádio do Souza, em Belém.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)