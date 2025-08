Amazônia Independente e São Raimundo decidem o título do Parazão A2 neste sábado (2)

São Raimundo e Amazônia Independente decidem neste sábado (2), às 15h, no estádio Mangueirão, em Belém, a grande final da Segundinha do Parazão 2025. O confronto reúne as duas melhores campanhas da competição e reforça a força do futebol santareno, que agora contará com três clubes na elite estadual — ao lado do São Francisco, que disputará o Parazão pelo terceiro ano consecutivo.

O São Raimundo chega embalado sob o comando do técnico Robson Melo. Na semifinal, venceu o Canaã por 2 a 1 em Castanhal, com gols de Talisson, de pênalti, e Solano. No jogo de volta, segurou o empate em 0 a 0 no Mangueirão e garantiu o retorno à elite do futebol paraense após seis temporadas.

Com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota em oito jogos, o Pantera Mocorongo marcou 17 gols, sofreu 11 e chega à decisão com saldo positivo de seis. Campeão nacional da Série D em 2009, o clube busca agora seu primeiro título estadual, após os vices em 1997 e 2015.

VEJA MAIS

Do outro lado, o Amazônia também mostrou força para chegar à final. Venceu o Urumajó por 4 a 3 no jogo de ida, com gols de Thyago, Sidney e dois de Tita, e confirmou a vaga com vitória por 1 a 0 no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa. O Sapo retorna à elite estadual após quatro anos.

Sob o comando do técnico Valter Lima, o Amazônia encerrou a Segundinha com a segunda melhor campanha: quatro vitórias e quatro empates em oito partidas, com 12 gols marcados, oito sofridos e saldo positivo de quatro.

Com a definição dos classificados, o Parazão 2025 ganha forma e fecha a lista de participantes, que contará, além dos santarenos, com três clubes da capital — Remo, Paysandu e Tuna Luso — e os já garantidos Águia de Marabá, Bragantino, Cametá, Capitão Poço, Castanhal e Santa Rosa.