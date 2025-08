Vítima de agressão pode ter sequelas permanentes após mais de 60 socos no rosto, diz cirurgião

A mulher agredida com mais de 60 socos pelo namorado dentro de um elevador em um condomínio de Natal (RN) pode ter sequelas permanentes. A informação foi confirmada ao G1 pelo cirurgião-dentista Kerlison Paulino de Oliveira, responsável pela cirurgia de reconstrução facial realizada na última sexta-feira (1).

"É muito provável que sim (ela fique com sequelas). Porque nesse tipo de situação, na maioria dos pacientes a gente consegue fazer uma união perfeita desses tecidos ósseos, e nessa situação a gente teve muitos fragmentos distantes uns dos outros mesmo com as fixações. Então, tivemos que utilizar placas mais rígidas, placas com perfis mais grossos, mais fortes, para que realmente tivesse uma condição mais apropriada para permanecer com o esqueleto facial de uma forma mais fixa", explicou o cirurgião.

A cirurgia durou mais de sete horas e foi necessária após a vítima, de 35 anos, sofrer múltiplas fraturas no rosto e no maxilar (Reprodução/ Inter TV RN) A cirurgia durou mais dee foi necessária após a vítima, de 35 anos, sofrer múltiplas fraturas no rosto e no maxilar (Reprodução/ Inter TV RN)

O procedimento, segundo o profissional, foi complexo e exigiu tempo e cautela devido ao nível de gravidade das lesões.

"Nós tivemos algumas dificuldades, porque, no nosso julgamento, algumas partes da fratura, alguns fragmentos estavam muito difíceis de serem abordados, reduzidos e fixados no local correto. Então, perdemos bastante tempo com esse tipo de abordagem porque havia muita fratura", detalhou Kerlison.

A recuperação total da fala e da mastigação pode levar ao menos um mês e meio, conforme previsão médica. A paciente permanece internada na unidade hospitalar em observação pós-operatória.

O crime ocorreu no dia 26 de julho e foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio. O suspeito da agressão, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, ele responderá por tentativa de feminicídio.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia