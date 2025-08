Homem morre degolado com linha chilena de pipa enquanto andava de moto

Um homem identificado como Jorge Luiz da Silva Marciano, pintor de 38 anos, morreu no domingo (03), após ser atingido no pescoço por uma linha chilena, comumente utilizada para soltar pipa, enquanto passava de moto pela Via Light, no limite entre os municípios de Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 16h. Jorge pilotava a moto com a esposa na garupa quando foi atingido no pescoço pela linha. Ele não resistiu ao ferimento e morreu na hora e no local. A mulher não se machucou. Um amigo de Jorge, que pilotava uma moto logo atrás, também foi atingido, mas com menos gravidade. Ele chegou por conta própria à UPA do Cabuís, teve ferimento superficial no pescoço suturado e recebeu alta.

A perícia chegou ao local por volta das 19h45. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Mesquita (53ª DP).

A linha chilena é proibida por lei no estado do Rio de Janeiro e em diversos outros estados, por causar acidentes graves e até fatais, como no caso. Feita com quartzo moído e óxido de alumínio, é ainda mais cortante e perigosa que o tradicional cerol.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)