VÍDEO: Homem é arrastado e erguido a 12 metros de altura enquanto soltava pipa

Enquanto empinava pipa com amigos, Nadarasa Manoharan, de 29 anos, foi pego de surpresa por um vento forte. O homem foi erguido a uma altura de 12 metros, o equivalente a um prédio de quatro andares. O caso aconteceu no último dia 18 de dezembro, no Sri Lanka. As informações são do Extra.

O susto foi registrado em vídeo, que mostra o homem segurando a linha da pipa e se balançando no ar. Assista:

"Quando fui arrastado, senti que fosse morrer", disse Manoharan, segundo informou o "Metro". "No entanto, decidi não olhar para baixo e continuei segurando a corda o mais forte que pude. Eu só soltei quando minhas mãos ficaram dormentes, mas felizmente então eu estava perto o suficiente da terra para pular. Tive arrepios, foi uma experiência assustadora", completou.

Ainda de acordo com o homem, tudo estava sob controle, mas condições meteorológicas tornaram-se adversas, com fortes e inesperados ventos.

Os amigos soltaram a linha, mas, de repente, Nadarasa foi levado para o alto. Apesar do susto, ele sofreu ferimentos leves.