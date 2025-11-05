Cristian Cravinhos fala sobre relacionamento gay retratado em ‘Tremembé’

Cristian Cravinhos, um dos condenados pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, se manifestou em perfil no Instagram acerca de relacionamento gay retratado na série “Tremembé”. A produção mostra um romance entre Cristian e outro detento, chamado de Duda, registrado pelo jornalista e escritor Ullisses Campbell em livro sobre o caso. O irmão de Daniel Cravinhos, entretanto, afirma que o seriado é mentiroso.

Ele primeiro agradece à força que recebe de seguidores na rede social, na qual acumula mais de 35 mil seguidores, e diz que recebe questionamentos sobre se defender das informações mostradas em “Tremembé”. “Cara, eu não vou me defender de nada. Não devo nada pra ninguém. Não temo nada. Não vou ficar querendo ganhar engajamento na internet por causa de Duda, porque o Ulisses escreveu aquilo, falou aquilo”, fala.

Ullisses Campbell comprova relacionamento gay de Cristian Cravinhos Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram Reprodução / Instagram

“O Brasil tá caindo e vocês estão preocupados com esse caso que já tem que ser esquecido há muito tempo. Vocês definem, literalmente, como é o nosso país, quais são os valores reais”, continua. Apesar da dramatização e tom ficcional da série, Ullisses Campbell comprovou que Cristian manteve um relacionamento com fotos de cartas e da calcinha que ele usava na prisão. Cristian, entretanto, segue negando qualquer questão relacionada.