'Tremembé': Atores comentam sobre como foi interpretar os assassinos de Isabella Nardoni na série

Em entrevista exclusiva a O Liberal, os atores que interpretaram Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni contaram como foi o processo de construção dos personagens

Victoria Rodrigues
fonte

Atores Bianca Comparato e Lucas Oradovschi, que interpretaram os assassinos Anna Jatobá e Alexandre Nardoni. (Foto: Dilvulgação)

A série “Tremembé”, disponível na plataforma Prime Vídeo, que aborda a vida dos detentos mais famosos do Brasil, está fazendo sucesso no país e dividindo opiniões sobre o modo como os atores buscaram retratá-los nas cenas. Em entrevista exclusiva a O Liberal, os atores Bianca Comparato e Lucas Oradovschi, que interpretaram os assassinos Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, contaram como foi realizada a pesquisa e construção dos personagens na produção audiovisual.

Para Lucas Oradovschi, tudo o que foi reproduzido na trama sobre o Alexandre teve o máximo de realidade. “Na construção do roteiro, no que de fato as cenas que conduzem os personagens ao longo da série, tem o mínimo de ficcionalização. Ela fica mais focada, de fato, nas informações baseadas nos livros, nas informações concretas de situações vividas pelas pessoas dentro do presídio. Então, quase tudo que se verá ali, são coisas que de fato os personagens viveram”, disse Lucas.

“A gente é ensinado na atuação a defender o personagem, a fazer você torcer por aquele personagem, a heroína da história. Muitas vezes é assim que a gente tem que fazer para que as pessoas gostem do personagem, mas o que eu procurei fazer é mostrar todas as facetas dessa mulher e as facetas que eram odiosas também, tinham vários relatos dela ser introspectiva e um pouco ríspida, ou seja, características que não é para as pessoas gostarem”, contou Bianca Comparato sobre como interpretou Anna Jatobá.

Caso Isabella Nardoni

O caso de Isabella Nardoni tomou repercussão nacional quando ela foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008 após ter sido jogada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá, do sexto andar de um prédio que fica localizado na zona norte de São Paulo. Com o passar dos anos, a mãe da vítima, Ana Carolina Oliveira, passou a atuar em defesa dos direitos de crianças e adolescentes para fazer justiça e manter viva a memória da filha Isabella Nardoni.

Recentemente, a mãe de Isabella também apareceu em suas mídias sociais para explicar que não assistirá à série “Tremembé” porque precisa colocar a sua saúde mental em primeiro lugar. “Independente de qualquer coisa, de eu falar abertamente sobre a minha história, de eu conversar aqui com vocês sobre a minha filha e tudo mais, é a história da minha vida, né? A história que fez parte da minha vida. E eu não sei se eu tenho necessidade de me aprofundar mesmo sendo uma ficção, necessidade de assistir”, disse Ana Carolina Oliveira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Oliveira, editora web em Oliberal.com)

Brasil
.
