O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira revela preocupação sobre ‘Tremembé’

A série conta a história, com nuances ficções, de criminosos brasileiros no presídio em São Paulo. Entre eles, está Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta da menina morta em 2008

Lívia Ximenes
fonte

Ana Carolina Oliveira e Isabella Nardoni (Reprodução)

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, comentou sobre a série “Tremembé”, lançada na última semana no Prime Video. A produção conta a história de criminosos no presídio em São Paulo e, entre eles, está Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. Em vídeo publicado no Instagram, Ana Carolina fala de preocupações relacionadas à obra e diz que não irá assistir.

“Uma coisa sou eu falar sobre a minha filha, sobre a minha história, sobre o que eu vivi. Outra coisa é como se eu vivenciasse a cena do crime. Então, existe uma grande distância e um cuidado que eu quero ter com a minha saúde mental”, explica a mãe de Isabella. A menina foi morta, em 2008, pelo pai, Alexandre, e a madrasta, Anna Carolina. “O que me preocupa nessas questões é trazer criminosos pros holofotes e tratar como se eles fossem celebridades, e não com a seriedade de cada caso”, afirma.

Ana Carolina diz que as pessoas que ficaram, que eram próximas às vítimas dos criminosos retratados, são vítimas secundárias. A mãe de Isabella pede responsabilidade a todos, para não tratarem os condenados como celebridades idolatradas. “Espero que vocês também tenham essa responsabilidade ao assistirem essa série”, aponta.

A série “Tremembé” usa histórias reais com nuances de ficção. Além de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, a produção retrata Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos. O seriado está disponível no Prime Video para assinantes do streaming.

