Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Tremembé': Atores revelam como 'humanizaram' os criminosos na série

Em entrevista exclusiva a O Liberal, os atores Vera Egito, Kelner, Anselmo e o jornalista Ulisses Campbell comentaram sobre o processo de produção

Victoria Rodrigues
fonte

A série "Tremembé" está disponível na plataforma de streaming Prime Vídeo. (Foto: Divulgação)

A série “Tremembé”, da plataforma de streaming Prime Vídeo, foi lançada nesta segunda-feira (3) e já está dividindo opiniões entre o público brasileiro. A produção audiovisual inspirada nos livros de Ulisses Campbell procurou mostrar a vida dos presidiários responsáveis pelos crimes mais repercutidos no Brasil, sendo: Suzane Von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

Para a criação da série, os atores revelaram em entrevista exclusiva a O Liberal que optaram por humanizar e trazer outra perspectiva sobre os personagens. “A gente tem uma visão de um espaço fechado onde as pessoas convivem, então elas dormem, elas trabalham, elas acordam, se relacionam, namoram, elas têm esposo e esposa, elas transam, elas ficam doentes, elas quebram o pau. Coisas que são acontecimentos que a gente não acompanhou, a gente acompanhou o crime, então traz uma outra perspectiva desses personagens”, explicou Kelner, que interpreta o personagem Cristian Cravinhos.

Para o ator Anselmo Vasconcellos, intérprete de Roger Abdelmassih, o espaço da produção audiovisual é para mostrar a rotina comum dos criminosos como pessoas, algo que vai além do crime cometido. “Nós estamos mostrando, além do que já se sabe deles, outras interações, são pessoas, não são ícones da criminalidade. Elas existem e continuam existindo após o crime”, destacou Vasconcellos.

VEJA MAIS

image 'Tremembé': Mãe de Isabella Nardoni diz que não quer assistir à série; saiba o motivo
A série “Tremembé” é ambientada em torno do presídio que abriga alguns dos criminosos mais conhecidos do Brasil

image 'Tremembé': 8 filmes e séries brasileiros de true crime no streaming
A recriação de histórias de crimes reais não é nenhuma novidade e o streaming está cheio de títulos de true crime baseados em casos nacionais

image Cristian Cravinhos se manifesta após 'Tremembé': 'Muita mentira'
Além de Cristian, o irmão Daniel e Suzane também são retratados no novo conteúdo da Amazon Prime Video

Humanização nas cenas de “Tremembé”

Além das opiniões dos atores citados acima, a diretora da série, Vera Egito, explicou que a intenção da série não é fazer com que esses crimes não sejam esquecidos, mas sim apresentar a realidade de outras ações.“São pessoas que fizeram coisas terríveis e para muitas pessoas, imperdoáveis. Em nenhum momento, a série esquece disse ou quer esquecer, é que pessoas podem ser terríveis, que fizeram coisas terríveis, mas não deixam de ser pessoas que tem outras ações na vida além daquele ato terrível. São seres humanos complexos”, afirmou Vera Egito.

“A gente teve uma obsessão por ser aproximar cada vez mais da realidade e a pesquisa foi feita também em cima do processo de execução penal, que é aquele que acompanha a vida do preso na justiça e dentro desse processo tem os laudos psicológicos. Esses [laudo] são as terapias que eles [presos] fizeram com as psicólogas, que têm depoimentos em primeira pessoa e que a gente saiu pinçando falas dali para encaixar no roteiro”, finalizou o autor belenense dos livros sobre os casos, Ulisses Campbell.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tremembé

série

atores

huumanização

Ulisses Campbell
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

'AVENTURA PARAENSE'

Hugo Gloss abre álbum de fotos nas redes sociais para se despedir de Belém após o Global Citizen

O comunicador compartilhou momentos em que experimentou pratos típicos, passeou pelas ilhas e curtiu festa de aparelhagem

03.11.25 19h11

ROMANTISMO

Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

Grupo celebra 43 anos de uma história

03.11.25 13h19

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

violência

Apresentadora de TV mata mãe a facadas no Halloween

A mulher foi encontrada na frente de sua casa, ferida e coberta de sangue

03.11.25 14h57

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda