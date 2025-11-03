Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Tremembé': 8 filmes e séries brasileiros de true crime no streaming

A recriação de histórias de crimes reais não é nenhuma novidade e o streaming está cheio de títulos de true crime baseados em casos nacionais

Estadão Conteúdo
fonte

Letícia Rodrigues interpreta Sandrão, Maria Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen e Carol Garcia, Elize Matsunaga (Divulgação / Prime Video)

Sucesso do Prime Video, Tremembé aproveita o atual fascínio do público pelo true crime para contar a história de alguns dos criminosos mais notórios do Brasil. Suzane von Richthofen, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni e mais têm suas vidas no presídio colocadas nos holofotes, com a série explorando as consequências de seus crimes.

A recriação de histórias de crimes reais não é nenhuma novidade e o streaming está cheio de títulos de true crime baseados em casos nacionais. Entre documentários e dramatizações, confira oito produções brasileiras de true crime disponíveis no streaming:

Última Parada 174

Ocorrido no Rio de Janeiro em 2000, o sequestro do ônibus 174 por Sandro Barbosa do Nascimento, que fez dez pessoas de reféns por horas. Dirigido por Bruno Barreto, Última Parada 174 recria não só os eventos do sequestro, mas também as origens de Sandro, sobrevivente da chacina da Candelária, e o desespero que o levou à violência.

Última Parada 174 está disponível no Paramount+.

Dom

A vida do criminoso Pedro Dom, que saiu de uma vida de classe média no Rio para se tornar o chefe de uma quadrilha que assaltava condomínios ricos, é dramatizada em Dom. A série de três temporadas, estrelada por Gabriel Leone, mistura fato e ficção para mostrar como sua vida o jogou no crime.

Dom está disponível no Prime Vídeo.

Vale dos Isolados: O Assassinato de Bruno e Dom

O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em meio à crescente violência contra os povos indígenas no Amazonas é tema do documentário Vale dos Isolados: O Assassinato de Bruno e Dom. A produção explora os últimos passos da dupla no Vale do Javari e lembra a investigação do caso, que ganhou repercussão internacional.

Vale dos Isolados: O Assassinato de Bruno e Dom está disponível no Globoplay.

Tim Lopes: Histórias de Arcanjo

A morte do jornalista Tim Lopes pelas mãos do traficante Elias Maluco dominou os noticiários de 2002. Com roteiro de Bruno Quintella, filho do repórter, Tim Lopes: Histórias de Arcanjo detalha não só a reportagem em que Tim trabalhava na época de sua morte, mas também sua vida pessoal, contada a partir do ponto de vista de Bruno.

Tim Lopes: Histórias de Arcanjo está disponível no Prime Vídeo.

Maníaco do Parque

Mais conhecido como Maníaco do Parque, Francisco de Assis Pereira é tema desta dramatização dirigida por Mauricio Eça. O longa explora a cobertura incansável da mídia sobre o serial killer brasileiro, que assombrou São Paulo no final dos anos 1990. Protagonizado por Giovanna Grigio, que interpreta uma jornalista investigando o caso, o filme tenta compreender o pânico causado pelo assassino, sem transformá-lo em lenda.

Maníaco do Parque está disponível no Prime Vídeo.

João de Deus: Cura e Crime

O suposto médium João de Deus tinha grandes conexões e muita influência quando foi preso em 2018 por abuso sexual. O documentário João de Deus: Cura e Crime usa entrevistas exclusivas e materiais inéditos para montar uma linha do tempo dos crimes do empresário, que ainda se tornou um nome forte entre os criminosos da cidade de Abadiânia, em Goiás.

João de Deus: Cura e Crime está disponível na Netflix.

Cadê o Amarildo?

Em julho de 2013, Amarildo Dias de Souza foi preso na porta de sua casa na Rocinha, no Rio de Janeiro, e, depois de ser levado à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), nunca mais foi visto. Mais de 10 anos depois do caso, seu corpo nunca foi encontrado. Em Cadê o Amarildo?, testemunhas antes nunca ouvidas e documentos da investigação são olhados para tentar entender o "sumiço" do pedreiro pelas mãos da polícia.

Cadê o Amarildo? está disponível no Globoplay.

A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio

O assassinato de Eliza Samudio e seu filho pelas mãos do ex-goleiro Bruno, pai da criança, e outros cúmplices chocou o Brasil em 2010. Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio usa mensagens pessoais antes inéditas para mostrar a vida da atriz e modelo além da que foi explorada na mídia na época.

A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio está disponível na Netflix.

Produções focadas nos 'personagens' de 'Tremembé'

Quem quiser se ocupar um pouco mais com os "personagens" de Tremembé, outras produções já mergulharam no fundo dos crimes que os levaram ao presídio "dos famosos". Isabella: o Caso Nardoni, disponível na Netflix, por exemplo, conta a história do assassinato de Isabella Nardoni, enquanto a trilogia do caso Von Richthofen, formada por A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou meus Pais e A Menina que Matou os Pais: A Confissão, faz parte do catálogo do Prime Video. Já a história de Elize Matsunaga foi contada no documentário Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime, da Netflix.

Tremembé está disponível no Prime Video.

Palavras-chave

TV/STREAMING/FILMES/SÉRIES/BRASIL
Cultura
