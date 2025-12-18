'A Única Saída', filme de Park Chan-wook com Lee Byung-hun, ganha trailer e estreia no Brasil
Distribuído pela MUBI em parceria com a Mares Filmes, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de janeiro após passagem por Veneza e Londres
A MUBI em parceria com a distribuidora independente Mares Filmes, divulgou o trailer e o pôster oficiais de “A Única Saída”, novo longa-metragem do cineasta sul-coreano Park Chan-wook, vencedor do BAFTA e conhecido por obras como "A Criada". O filme, um thriller afiado com humor sombrio, é protagonizado por Lee Byung-hun, astro de Round 6, e tem estreia marcada nos cinemas brasileiros para 22 de janeiro.
Com estreia mundial no Festival de Veneza e première no London Film Festival, A Única Saída é baseado no romance “O Corte” (The Ax), de Donald E. Westlake.
A trama acompanha Man-su, um homem de meia-idade que, após ser demitido inesperadamente da fábrica de papel onde trabalhou por 25 anos, inicia uma busca obsessiva por recolocação profissional. Diante das portas fechadas, ele passa a acreditar que precisará “criar” a própria vaga.
Além de Lee Byung-hun (Eu Vi o Diabo), o elenco reúne Son Ye-jin (A Última Princesa), Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer) e Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine). O roteiro é assinado por Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar e Jahye Lee.
Confira o trailer:
