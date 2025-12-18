Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'A Única Saída', filme de Park Chan-wook com Lee Byung-hun, ganha trailer e estreia no Brasil

Distribuído pela MUBI em parceria com a Mares Filmes, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de janeiro após passagem por Veneza e Londres

Hannah Franco
fonte

Novo filme de Park Chan-wook, “A Única Saída”, estreia em janeiro no Brasil (Divulgação/MUBI)

A MUBI em parceria com a distribuidora independente Mares Filmes, divulgou o trailer e o pôster oficiais de “A Única Saída”, novo longa-metragem do cineasta sul-coreano Park Chan-wook, vencedor do BAFTA e conhecido por obras como "A Criada". O filme, um thriller afiado com humor sombrio, é protagonizado por Lee Byung-hun, astro de Round 6, e tem estreia marcada nos cinemas brasileiros para 22 de janeiro.

Com estreia mundial no Festival de Veneza e première no London Film Festival, A Única Saída é baseado no romance “O Corte” (The Ax), de Donald E. Westlake.

VEJA MAIS

image Diretor fala pela primeira vez sobre filme de Bolsonaro: 'Sabia que era figura controversa'
Cyrus Nowrasteh é conhecido por seus filmes com apelo cristão e político.

image 'Dia D', novo filme de Steven Spielberg com Emily Blunt, ganha teaser misterioso; assista
O filme também teve sua data de estreia confirmada, entrando em cartaz nos cinemas brasileiros em 11 de junho de 2026.

A trama acompanha Man-su, um homem de meia-idade que, após ser demitido inesperadamente da fábrica de papel onde trabalhou por 25 anos, inicia uma busca obsessiva por recolocação profissional. Diante das portas fechadas, ele passa a acreditar que precisará “criar” a própria vaga.

Além de Lee Byung-hun (Eu Vi o Diabo), o elenco reúne Son Ye-jin (A Última Princesa), Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer) e Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine). O roteiro é assinado por Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar e Jahye Lee.

Confira o trailer:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Mubi
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE E PAGODE

Corrida ‘No Pace do Amor’ une esporte, pagode e pôr do sol na Cidade Velha

O bloco Amor de Carnaval e a ChipBelém realizam corrida de 5 km com percurso no Portal da Amazônia e shows de pagode no NaBêra

19.12.25 10h37

SUCESSO

Zaynara lança remix de música com a presença de influenciadores paraenses

Música chega com visualizer inédito com participações também de bailarinos e tem balada de Belém como cenário

19.12.25 9h13

ESPECIAL DE NATAL

Manu Bahtidão celebra o Natal com espetáculo inédito no Theatro da Paz

A cantora apresenta o Especial de Natal com músicas 100% autoriais, com arranjos exclusivos e acompanhamento de orquestra completa. O espetáculo será registrado e transformado em um novo projeto audiovisual, reunindo grandes sucessos da artista em clima natalino

19.12.25 8h00

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e não se importa com críticas

19.12.25 10h21

CASAL

Quem é a namorada de Alanis Guillen, a Lorena de ‘Três Graças’?

Atriz comenta parceria com a produtora Giovanna Reis e repercussão do romance de sua personagem

16.12.25 18h50

CERIMÔNIA

Após 'casamento' com mulher na prisão, Noelle Araújo oficializa união em igreja de Belém

Após ter prisão domiciliar revogada nesta semana, a influenciadora responde em liberdade e oficializa união com o advogado Afonso Silva

18.12.25 22h44

ESPECIAL DE NATAL

Manu Bahtidão celebra o Natal com espetáculo inédito no Theatro da Paz

A cantora apresenta o Especial de Natal com músicas 100% autoriais, com arranjos exclusivos e acompanhamento de orquestra completa. O espetáculo será registrado e transformado em um novo projeto audiovisual, reunindo grandes sucessos da artista em clima natalino

19.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda