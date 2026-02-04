‘Gente como a gente’: Renata Vasconcellos compartilha foto comendo marmita na redação do JN; veja

A jornalista e apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, compartilhou um registro que fez muitas pessoas se identificarem. Na foto publicada no Instagram, ela está sentada na redação da TV Globo enquanto come uma marmita. A foto foi tirada pelo colega de bancada, César Tralli.

Renata Vasconcellos leva marmita para o trabalho (Reprodução / Instagram @renatavasconcellosoficial)

“Capturada pela câmera do meu parceiro, Tralli! No corre”, escreveu Renata. A imagem bombou e já tem mais de 27,7 mil curtidas na plataforma. Nos comentários, a jornalista Miriam Leitão exaltou a apresentadora: “É chic e linda em qualquer situação. #orgulho.”

Outros internautas também elogiaram Renata, já conhecida pela elegância. “Linda, elegante, inteligente, enfim, maravilhosa”, escreveu uma usuária do Instagram. “Toda perfeitinha, eu não aguento”, disse outra.

A foto gerou identificação entre o público adepto às marmitas. “Todo brasileiro leva uma marmita pro trabalho”, disse um internauta. A prática também é adotada por Tralli que, frequentemente, compartilha registros na hora da refeição.