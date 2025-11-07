Jornal Nacional faz abertura com Amazônia e Belém em foco, nessa quinta-feira (6)
O telejornal, apresentado por Renata Vasconcellos e César Tralli, iniciou a cobertura especial da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na capital do Pará
O Jornal Nacional dessa quinta-feira (6) trouxe uma abertura diferente, com a Amazônia e Belém do Pará em foco. O programa iniciou a cobertura especial da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na capital paraense. Apresentado por Renata Vasconcellos e César Tralli, o telejornal teve a participação de Jalília Messias, jornalista da TV Liberal, afiliada da Globo.
Além de Jalília, os destaques do JN tiveram a participação dos repórteres Felipe Santana, Pedro Bassan, Tiago Eltz, Vladimir Netto e Sonia Bridi. Durante o telejornal, matérias e reportagens sobre meio ambiente, clima e COP 30 foram exibidas. Em entradas ao vivo, Jalília, Felipe, Pedro, Tiago e Vladimir mostraram diferentes pontos da cidade: Parque Linear Nova Doca, entrada do pavilhão da COP no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, Baía do Guajará e Estação das Docas, Mercado de São Brás e Museu Emilio Goeldi.
