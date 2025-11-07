Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Jornal Nacional faz abertura com Amazônia e Belém em foco, nessa quinta-feira (6)

O telejornal, apresentado por Renata Vasconcellos e César Tralli, iniciou a cobertura especial da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na capital do Pará

Lívia Ximenes
fonte

César Tralli e Renata Vasconcellos, apresentadores do Jornal Nacional, no primeiro telejornal de cobertura especial da COP 30 (Reprodução / Instagram)

O Jornal Nacional dessa quinta-feira (6) trouxe uma abertura diferente, com a Amazônia e Belém do Pará em foco. O programa iniciou a cobertura especial da 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada na capital paraense. Apresentado por Renata Vasconcellos e César Tralli, o telejornal teve a participação de Jalília Messias, jornalista da TV Liberal, afiliada da Globo.

VEJA MAIS

image Lembranças envolvendo sabores e ritmos paraenses encantam turistas em Belém
Solar da Beira e mercado do Ver-o-Peso são os locais preferidos para os turistas que buscam um ‘pedacinho’ da capital paraense para levar para casa

image Evento ‘Tech Zone’ do PCT Guamá debate desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável
A programação integra o calendário oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30)

image Casa Vozes do Oceano é aberta em Belém e integra programação da COP 30 com cinema e exposições
Espaço imersivo marca a chegada da expedição da Família Schurmann na capital paraense

Além de Jalília, os destaques do JN tiveram a participação dos repórteres Felipe Santana, Pedro Bassan, Tiago Eltz, Vladimir Netto e Sonia Bridi. Durante o telejornal, matérias e reportagens sobre meio ambiente, clima e COP 30 foram exibidas. Em entradas ao vivo, Jalília, Felipe, Pedro, Tiago e Vladimir mostraram diferentes pontos da cidade: Parque Linear Nova Doca, entrada do pavilhão da COP no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, Baía do Guajará e Estação das Docas, Mercado de São Brás e Museu Emilio Goeldi.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jornal Nacional

abertura especial do Jornal Nacional com Amazônia e Belém em foco

Amazônia

belém

belém sede da cop 30

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda