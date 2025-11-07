Evento ‘Tech Zone’ do PCT Guamá debate desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável

Para destacar o papel estratégico da ciência, tecnologia e inovação na construção de soluções sustentáveis para a Amazônia, o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá sediará a Tech Zone, programação que integra o calendário oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém. O evento é gratuito e será realizado de 10 a 14 de novembro, das 13h às 18h.

Ao longo de cinco dias, pesquisadores, gestores públicos, representantes de instituições de ensino, startups, organizações da sociedade civil e atores do ecossistema de inovação participarão de painéis, palestras e exposições voltadas a desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região.

O primeiro dia trará debates sobre cidades inteligentes e conectividade, reunindo iniciativas de inteligência artificial, monitoramento ambiental e modelos de cidades sustentáveis. No segundo dia, o foco se voltará aos recursos hídricos, com destaque para pesquisas e soluções voltadas às comunidades costeiras e à gestão da água na Amazônia.

O terceiro dia terá como tema central a tecnologia aplicada à preservação ambiental, com ênfase em monitoramento por satélite, análise ambiental e inclusão produtiva. Já o quarto dia será dedicado à pesquisa, desenvolvimento e bioeconomia, com a apresentação de estudos e tecnologias baseadas em recursos amazônicos, como fibras de açaí, mandioca e sistemas de extração supercrítica.

O encerramento, no dia 14, reunirá especialistas para refletir sobre inovação, sustentabilidade e financiamento climático, com debates sobre mecanismos internacionais de fomento e perspectivas para o cenário pós-COP30, seguido de atração cultural.

O evento é uma realização do PCT Guamá; da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet); Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa); Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa); e Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Confira a programação completa

10 de novembro

Tema: Cidades Inteligentes

13h30 às 15h - Painel 1: A Vanguarda Tecnológica no Diagnóstico da Saúde e Monitoramento Ambiental na Amazônia

15h às 16h - Painel 2: Projeto Smart City Canaã dos Carajás

16h30 às 17h - Palestra: PRODEPA e o Futuro Conectado da Amazônia: Cidades Inteligentes Começam com Conectividade

17h às 18h - Palestra: Estratégia Paraense de Inteligência Artificial (EPIA) e o Marco Legal de IA

11 de novembro

Tema: Amazônia e Recursos Hídricos

13h às 14h30 - Painel 1: Fronteira de Inovação e conhecimento em Comunidades Costeiras

14h30 às 16h - Painel 2: Soluções inovadoras para os Recursos hídricos na Amazônia

16h às 17h - Palestra: PCT Guamá: Pesquisa e Inovação para os Recursos Hídricos

17h às 18h - Palestra: Estimativas no Estado Do Pará Das Precipitações Máximas Prováveis (PMP) Utilizando Séries Históricas e Simulação

12 de novembro - Tema: Tecnologia e preservação ambiental

13h às 14h30 - Painel 1: Soluções Tecnológicas monitoramento e preservação ambiental

14h30 às 16h - Painel 2: Gestão Integrada e Inclusão produtiva para o futura da Amazônia

16h às 17h - Palestra: Projetos de Monitoramento da Amazônia por satélite desenvolvidos pelo INPE: aplicação de novas tecnologias

13 de novembro



Manhã - Tema: PD&I e Bioeconomia

8h30 às 9h - Painel1: Selo Amazônia Mulher

9h às 10h - Painel 2: Inovação Baseada em Ciência e Tecnologia: O Papel das ICT Privadas no Desenvolvimento de Projetos na Amazônia

10h às 11h - Painel 3: Os impactos da Inteligência artificial na Educação Amazônica.

11h às 11h30 - Painel 4: MinerIA: Inteligencia Artificial e Imagens de Satélite a Serviço da Mineração Responsável

11h30 às 12h - Painel 5: SmartClick – Sistema Inteligente de Gestão de Energia

Tarde - Tema: PD&I e Bioeconomia

13h às 13h30 - Palestra: Formação de banco de espécies vegetais da Amazônia com potencial fitorremediador e uso de resíduos para produção de biocarvão ativado como mitigador e purificador em solos contaminados por metais pesados

13h30 às 14h - Palestra: Produção de papéis e filmes nanoestruturados bioativos a partir de fibras do resíduo do açaí para aplicação nas indústrias de higiene, alimentícia e de cosméticos

14h às 14h30 - Palestra: Desenvolvimento de produtos para alimentação animal a partir da mandioca e seus derivados

14h30 às 15h - Palestra: Observatório de Bioeconomia

15h às 15h30 - Palestra: Tecnologias sustentáveis e Bioeconomia: projeto de inclusão das comunidades do Município de São Domingos do Capim

15h30 às 16h - Palestra: Desenvolvimento de processo de extração supercrítica para obtenção de açaí em pó Fat free e azeite de açaí

16h às 18h - Painel: Ações de inovação em Bioeconomia

14 de novembro

Tema: Inovação, sustentabilidade e financiamento climático na Amazônia

13h às 15h - Painel 1: Amazônia em Movimento: Inovação e Sustentabilidade em Rede

15h às 16h - Palestra: Financiamento em C&T no desenvolvimento de soluções contra mudanças climáticas

16h às 18h - Painel 2: Perspectiva para Financiamento Climático Pós-COP 30

18h - Encerramento (Atração Cultural)

Serviço

Tech Zone

Local: PCT Guamá, avenida Perimetral da Ciência km 01, S/N, Guamá.

Data: 10 a 14 de novembro.

Horário: 13h às 18h.

Inscrições gratuitas