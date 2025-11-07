Evento ‘Tech Zone’ do PCT Guamá debate desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável
A programação integra o calendário oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30)
Para destacar o papel estratégico da ciência, tecnologia e inovação na construção de soluções sustentáveis para a Amazônia, o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá sediará a Tech Zone, programação que integra o calendário oficial da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em Belém. O evento é gratuito e será realizado de 10 a 14 de novembro, das 13h às 18h.
Ao longo de cinco dias, pesquisadores, gestores públicos, representantes de instituições de ensino, startups, organizações da sociedade civil e atores do ecossistema de inovação participarão de painéis, palestras e exposições voltadas a desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região.
O primeiro dia trará debates sobre cidades inteligentes e conectividade, reunindo iniciativas de inteligência artificial, monitoramento ambiental e modelos de cidades sustentáveis. No segundo dia, o foco se voltará aos recursos hídricos, com destaque para pesquisas e soluções voltadas às comunidades costeiras e à gestão da água na Amazônia.
O terceiro dia terá como tema central a tecnologia aplicada à preservação ambiental, com ênfase em monitoramento por satélite, análise ambiental e inclusão produtiva. Já o quarto dia será dedicado à pesquisa, desenvolvimento e bioeconomia, com a apresentação de estudos e tecnologias baseadas em recursos amazônicos, como fibras de açaí, mandioca e sistemas de extração supercrítica.
O encerramento, no dia 14, reunirá especialistas para refletir sobre inovação, sustentabilidade e financiamento climático, com debates sobre mecanismos internacionais de fomento e perspectivas para o cenário pós-COP30, seguido de atração cultural.
O evento é uma realização do PCT Guamá; da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet); Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa); Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa); e Universidade do Estado do Pará (Uepa).
Confira a programação completa
10 de novembro
Tema: Cidades Inteligentes
13h30 às 15h - Painel 1: A Vanguarda Tecnológica no Diagnóstico da Saúde e Monitoramento Ambiental na Amazônia
15h às 16h - Painel 2: Projeto Smart City Canaã dos Carajás
16h30 às 17h - Palestra: PRODEPA e o Futuro Conectado da Amazônia: Cidades Inteligentes Começam com Conectividade
17h às 18h - Palestra: Estratégia Paraense de Inteligência Artificial (EPIA) e o Marco Legal de IA
11 de novembro
Tema: Amazônia e Recursos Hídricos
13h às 14h30 - Painel 1: Fronteira de Inovação e conhecimento em Comunidades Costeiras
14h30 às 16h - Painel 2: Soluções inovadoras para os Recursos hídricos na Amazônia
16h às 17h - Palestra: PCT Guamá: Pesquisa e Inovação para os Recursos Hídricos
17h às 18h - Palestra: Estimativas no Estado Do Pará Das Precipitações Máximas Prováveis (PMP) Utilizando Séries Históricas e Simulação
12 de novembro - Tema: Tecnologia e preservação ambiental
13h às 14h30 - Painel 1: Soluções Tecnológicas monitoramento e preservação ambiental
14h30 às 16h - Painel 2: Gestão Integrada e Inclusão produtiva para o futura da Amazônia
16h às 17h - Palestra: Projetos de Monitoramento da Amazônia por satélite desenvolvidos pelo INPE: aplicação de novas tecnologias
13 de novembro
Manhã - Tema: PD&I e Bioeconomia
8h30 às 9h - Painel1: Selo Amazônia Mulher
9h às 10h - Painel 2: Inovação Baseada em Ciência e Tecnologia: O Papel das ICT Privadas no Desenvolvimento de Projetos na Amazônia
10h às 11h - Painel 3: Os impactos da Inteligência artificial na Educação Amazônica.
11h às 11h30 - Painel 4: MinerIA: Inteligencia Artificial e Imagens de Satélite a Serviço da Mineração Responsável
11h30 às 12h - Painel 5: SmartClick – Sistema Inteligente de Gestão de Energia
Tarde - Tema: PD&I e Bioeconomia
13h às 13h30 - Palestra: Formação de banco de espécies vegetais da Amazônia com potencial fitorremediador e uso de resíduos para produção de biocarvão ativado como mitigador e purificador em solos contaminados por metais pesados
13h30 às 14h - Palestra: Produção de papéis e filmes nanoestruturados bioativos a partir de fibras do resíduo do açaí para aplicação nas indústrias de higiene, alimentícia e de cosméticos
14h às 14h30 - Palestra: Desenvolvimento de produtos para alimentação animal a partir da mandioca e seus derivados
14h30 às 15h - Palestra: Observatório de Bioeconomia
15h às 15h30 - Palestra: Tecnologias sustentáveis e Bioeconomia: projeto de inclusão das comunidades do Município de São Domingos do Capim
15h30 às 16h - Palestra: Desenvolvimento de processo de extração supercrítica para obtenção de açaí em pó Fat free e azeite de açaí
16h às 18h - Painel: Ações de inovação em Bioeconomia
14 de novembro
Tema: Inovação, sustentabilidade e financiamento climático na Amazônia
13h às 15h - Painel 1: Amazônia em Movimento: Inovação e Sustentabilidade em Rede
15h às 16h - Palestra: Financiamento em C&T no desenvolvimento de soluções contra mudanças climáticas
16h às 18h - Painel 2: Perspectiva para Financiamento Climático Pós-COP 30
18h - Encerramento (Atração Cultural)
Serviço
Tech Zone
Local: PCT Guamá, avenida Perimetral da Ciência km 01, S/N, Guamá.
Data: 10 a 14 de novembro.
Horário: 13h às 18h.
