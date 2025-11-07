Lembranças envolvendo sabores e ritmos paraenses encantam turistas em Belém

Em uma viagem, é comum querer levar uma lembrança do lugar visitado, seja para si ou para presentear alguém. Com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, turistas de várias partes do Brasil e do mundo chegam à capital paraense. No Solar da Beira e no tradicional mercado do Ver-o-Peso, não faltam opções para quem quer levar um pedacinho do Pará para casa.

Há cinco anos vendendo no Solar da Beira, o artesão Paulo Baia produz pequenas esculturas que retratam símbolos da cultura paraense, como o pirarucu, o boto, as araras e o tradicional colar com muiraquitã. Segundo ele, as vendas já começaram a aumentar, impulsionadas pelos turistas que buscam lembranças com a “cara” do Pará.

“Já aumentaram as vendas e vai aumentar muito mais. Tenho vendido muito o boto cor-de-rosa, muiraquitã, pirarucu. É muito bom ver as pessoas levando o nosso trabalho para outros lugares, é satisfatório”, contou.

Os ritmos do Pará também têm encantado os turistas. Entre os instrumentos mais procurados estão os chocalhos e o pau de chuva, que chama atenção por reproduzir, em forma de música, o som das tradicionais chuvas de Belém. Com preços que variam de R$ 30 a R$ 350, essas peças conquistam quem quer levar para casa um pouco dos sons da Amazônia, segundo o vendedor Ruan de Alcântara.

“O pessoal procura muito, é uma lembrança superdiferente. Além de lembrar os nossos instrumentos, que vêm dos indígenas, lembra a nossa cultura, o carimbó. E aí, a gente está aguardando bastante venda, se Deus quiser. Aqui eu já vendi para mexicano, para americano, para italiano, francês. Acho ótima essa divulgação que eles fazem do nosso produto”, disse.

Sabores do Pará conquistam o paladar dos turistas

Em viagem a Belém como presente de aniversário dado pelo filho, a autônoma Rosângela Santos, de São Paulo, se encantou com os sabores do Pará. Entre os pratos e frutas que experimentou, da maniçoba ao tacacá, foi o cupuaçu que conquistou de vez seu paladar. Por isso, ela escolheu diversas lembranças com o sabor da fruta, como cachaças e bombons, para levar a familiares e amigos e, claro, para ela mesma.

“Gostei de tudo. Queria levar tudo, mas não dá. Então escolhi pequenas lembranças para levar para a família. São licores de cupuaçu, de açaí e outras coisas. Vou levar até uma garrafa a mais para mim também, porque gostei muito aqui da culinária, do pessoal, dos lugares, das ilhas, foi muito bacana”, contou.

Rosângela também elogiou a estrutura da cidade, com os diversos pontos turísticos que fez questão de conhecer. “Está uma construção a todo vapor, gostei muito da evolução e do pessoal que está cuidando da cidade para receber o turista. Foi muito bacana, eu gostei mesmo”, afirmou.

Os tradicionais bombons do Pará também têm sido uma das lembranças mais procuradas pelos turistas. Há opções que vão dos sabores clássicos, como cupuaçu e bacuri, até os mais inusitados, como o de tacacá, uma combinação agridoce de jambú, tucupi e camarão que tem despertado curiosidade e conquistado paladares. Segundo a vendedora Eli de Fátima, que trabalha há um ano no Box da Neuza, um dos pontos mais tradicionais na venda de bombons do Ver-o-Peso, as vendas aumentaram com a chegada dos visitantes.

“Os bombons que saem mais são de cupuaçu, açaí, bacuri e castanha. Esses são nossos carros-chefe. Eles estão custando em média R$ 3. Diariamente, a gente enrola muitos bombons, porque tem saído muito, de todos os sabores. Gosto muito de trabalhar com a população, e os turistas têm gostado muito. É bom ver eles levando e experimentando esses nossos sabores”, contou.

