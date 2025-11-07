Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Lembranças envolvendo sabores e ritmos paraenses encantam turistas em Belém

Solar da Beira e mercado do Ver-o-Peso são os locais preferidos para os turistas que buscam um ‘pedacinho’ da capital paraense para levar para casa

Andréia Santana | Especial para O Liberal

Em uma viagem, é comum querer levar uma lembrança do lugar visitado, seja para si ou para presentear alguém. Com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, turistas de várias partes do Brasil e do mundo chegam à capital paraense. No Solar da Beira e no tradicional mercado do Ver-o-Peso, não faltam opções para quem quer levar um pedacinho do Pará para casa.

Há cinco anos vendendo no Solar da Beira, o artesão Paulo Baia produz pequenas esculturas que retratam símbolos da cultura paraense, como o pirarucu, o boto, as araras e o tradicional colar com muiraquitã. Segundo ele, as vendas já começaram a aumentar, impulsionadas pelos turistas que buscam lembranças com a “cara” do Pará.

“Já aumentaram as vendas e vai aumentar muito mais. Tenho vendido muito o boto cor-de-rosa, muiraquitã, pirarucu. É muito bom ver as pessoas levando o nosso trabalho para outros lugares, é satisfatório”, contou.

VEJA MAIS

image Movimento no aeroporto de Belém dobra com chegada de visitantes para a COP 30, dizem lojistas
Restaurantes e lojas registram alta na demanda, impulsionada por delegações e turistas que já desembarcam para o evento climático global


image Belém vive clima de alta temporada com chegada de turistas para COP 30
A poucos dias do início oficial da COP30, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, a capital paraense experimenta um aumento expressivo na presença de turistas, ativistas e profissionais de diversos países


image Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares
O espaço recebe, em média, mais de 3 mil pessoas diariamente.

lembranças

Os ritmos do Pará também têm encantado os turistas. Entre os instrumentos mais procurados estão os chocalhos e o pau de chuva, que chama atenção por reproduzir, em forma de música, o som das tradicionais chuvas de Belém. Com preços que variam de R$ 30 a R$ 350, essas peças conquistam quem quer levar para casa um pouco dos sons da Amazônia, segundo o vendedor Ruan de Alcântara.

“O pessoal procura muito, é uma lembrança superdiferente. Além de lembrar os nossos instrumentos, que vêm dos indígenas, lembra a nossa cultura, o carimbó. E aí, a gente está aguardando bastante venda, se Deus quiser. Aqui eu já vendi para mexicano, para americano, para italiano, francês. Acho ótima essa divulgação que eles fazem do nosso produto”, disse.

Sabores do Pará conquistam o paladar dos turistas

Em viagem a Belém como presente de aniversário dado pelo filho, a autônoma Rosângela Santos, de São Paulo, se encantou com os sabores do Pará. Entre os pratos e frutas que experimentou, da maniçoba ao tacacá, foi o cupuaçu que conquistou de vez seu paladar. Por isso, ela escolheu diversas lembranças com o sabor da fruta, como cachaças e bombons, para levar a familiares e amigos e, claro, para ela mesma.

“Gostei de tudo. Queria levar tudo, mas não dá. Então escolhi pequenas lembranças para levar para a família. São licores de cupuaçu, de açaí e outras coisas. Vou levar até uma garrafa a mais para mim também, porque gostei muito aqui da culinária, do pessoal, dos lugares, das ilhas, foi muito bacana”, contou.

imageRosângela levou licores de cupuaçu e açaí para a família (Carmem Helena / O Liberal)

Rosângela também elogiou a estrutura da cidade, com os diversos pontos turísticos que fez questão de conhecer. “Está uma construção a todo vapor, gostei muito da evolução e do pessoal que está cuidando da cidade para receber o turista. Foi muito bacana, eu gostei mesmo”, afirmou.

Os tradicionais bombons do Pará também têm sido uma das lembranças mais procuradas pelos turistas. Há opções que vão dos sabores clássicos, como cupuaçu e bacuri, até os mais inusitados, como o de tacacá, uma combinação agridoce de jambú, tucupi e camarão que tem despertado curiosidade e conquistado paladares. Segundo a vendedora Eli de Fátima, que trabalha há um ano no Box da Neuza, um dos pontos mais tradicionais na venda de bombons do Ver-o-Peso, as vendas aumentaram com a chegada dos visitantes.

“Os bombons que saem mais são de cupuaçu, açaí, bacuri e castanha. Esses são nossos carros-chefe. Eles estão custando em média R$ 3. Diariamente, a gente enrola muitos bombons, porque tem saído muito, de todos os sabores. Gosto muito de trabalhar com a população, e os turistas têm gostado muito. É bom ver eles levando e experimentando esses nossos sabores”, contou.

imageBombom de cupuaçu é o carro chefe (Carmem Helena / O Liberal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lembranças de belém

COP 30

Turistas em Belém

belém

Ver-O-Peso

lembranças
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

EITA

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

03.11.25 21h26

MOBILIDADE

Cúpula dos Líderes: Belém terá transporte público gratuito durante o feriado de 6 e 7 de novembro

A medida, adotada durante os dias de maior movimentação do evento, visa facilitar o deslocamento de moradores e visitantes da cidade

05.11.25 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda