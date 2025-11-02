Mercado de São Brás conquista paraenses e turistas com gastronomia, lojas e bares

O Mercado de São Brás foi oficialmente entregue há quase um mês, no início de outubro de 2025, e já conquistou o grande público de Belém, os turistas e os comerciantes. Após a revitalização, o espaço abriga 70 empreendimentos voltados à gastronomia, à economia criativa e aos serviços, sendo um ponto de encontro de pessoas de todas as idades e um dos principais destinos culturais da capital paraense. A média de público por dia no ponto turístico ultrapassa três mil pessoas, segundo a Prefeitura de Belém.

Mercado de São Brás reúne gastronomia com cultura paraense (Foto: Igor Mota/O Liberal)

O novo Mercado de São Brás abrange um espaço térreo (área interna e externa), subsolo e dois mezaninos. O local também conta com elevadores, escadas rolantes, climatização, exaustão, videomonitoramento, 202 vagas de estacionamento com acesso interno e iluminação de última geração.

Lista completa de estabelecimentos

No térreo, o público encontra um corredor gastronômico com 33 opções, como bares, sorveterias, hamburguerias, cervejarias, comida regional, pizzarias, casas de caldo, docerias, cafeterias, entre outras opções. Além disso, há seis restaurantes na Frente Norte, Fundo Norte e na área externa. Veja todas as opções:

Corredor Gastronômico: Sorveteria Maioca; Orii Drinks e Tapas; Açaizeiros Ice; Mercado Amazônico; Villa Doce; Restô Aruã; Gelateria Damazônia; Pará Iaça; Fábrica do Milk Shake; Patuá Batatas Recheadas; Di Cake; Mercado Bistrô; Égua do Pudim; Santé Saudável; Égua do Pastel; Qué! Chido; Cervejaria Araguaia; Jamburê; D’elas Açaíteria; Porp’s Pizza; A Doceria; Maroca Caldos & Sopas; Ice Bode; Vikings Burger; Lá em Casa; Nao Sushi; Mister Alho; Amazon Deli; Rosário Lanches; Ver-O-Pesinho; AMZ Tropical Bar; Oca da Onça; e Bar do Mercado.

Frente Norte: Varanda Azul.

Fundo Norte: Pizzaria Pererê.

Área Externa: The Coffee; Blend Wine & Beer; Baiuca; e Sr. Biruta.

No primeiro mezanino, isto é, o segundo andar do espaço recém-inaugurado, estão 13 estabelecimentos de serviços, como barbearia e lojas com produtos regionais, bebidas alcoólicas, roupas e cosméticos. Confira a lista completa:

Lojas: Cynthia Mello Semijóias; Meu Garoto; Amazônia Na Pele; Empório Amazônia; Raízes Paraenses; Acqualoha & Cabide Collab; Bia Biscoitos; e Barbearia Junior’s.

Quiosques: Vagão; Camilla Grello; Delícias da Amazônia; Jadora Joias; e Empório Árabe.

O segundo mezanino – no terceiro andar – dispõe de quatro restaurantes, sete lojas, além de varandas com vista panorâmica. Veja os estabelecimentos:

Lojas: Bendito Artesanato; Mymom Personalizados; Vem Espaço Colaborativo; Soly Chocolates; Le Joie; Divino Mercado; e Supremo Açaí.

Restaurantes: Mizu Sushi; Mr. Brás Steak House; Bar Zinho Rooftop; e Mercatto Rooftop.

O subsolo reúne sete serviços, como gráfica, chaveiro e casa de câmbio. Confira a lista completa:

Lojas e serviços: Ange Tur Viagens e Turismo; Criaí; Tucrias; Manga Belém; Riva Castro Galeria; e Showroom Tok Lar Móveis Planejados.

Quiosque: Essência Amazônica.

Feira do Mercado de São Brás

O Complexo do Mercado de São Brás também é composto pela tradicional Feira de São Brás, que foi entregue em agosto de 2025. Ela está ativa com 195 permissionários em áreas para refeições populares, lanches e comércio diverso. O local mantém o fluxo diário de visitantes e o abastecimento de produtos à população.

Horário de Funcionamento - Mercado de São Brás

Os vários setores do Mercado de São Brás têm horários diferentes de funcionamento. Confira:

Setor da Feira

Segunda a sábado: 7h às 18h

Domingos e feriados: 7h às 16h

Praça de Alimentação

Todos os dias (inclusive feriados): 7h às 15h

Corredor Gastronômico e Anexos

Segunda-feira: 15h às 22h

Terça a quinta-feira, domingos e feriados: 10h à 0h

Sextas e sábados: 10h à 1h

Setor de Lojas

Todos os dias (inclusive feriados): 10h às 22h

Comerciantes aprovaram o espaço

Os comerciantes aprovaram o Mercado de São Brás, como a turismóloga Inês Cardoso, que trabalha como vendedora na loja “Raízes Paraenses”. “É muito importante resgatar esse lugar histórico para a população. Fizeram um polo gastronômico não só para a população, como também para os turistas. Além disso, há espaços para lojas que também trazem a cultura paraense, valorizando o que é nosso”, relata.

O chefe de cozinha Salomão Pinheiro, de 27 anos, atua na cafeteria gourmet “Ver-O-Pesinho” e conta que Belém precisava de um local como o Mercado. “Está sendo uma experiência inovadora e incrível. Além de estar muito bonito e completo, é um espaço que nós, belenenses, estávamos precisando muito”.

Desde a abertura do local, o movimento de visitantes é intenso, sejam belenenses ou turistas, como comenta o chefe de cozinha. “Tem muita gente vindo, tanto da nossa cidade quanto de fora. Já conversei com pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Portugal. Tem muita gente nova que ainda não conhece”.

Belenenses e turistas estão empolgados com o mercado

O público é diverso e contempla todas as idades, desde os mais jovens até pessoas idosas. “Tem muitos idosos que vêm aqui pela manhã para tomar café da manhã e dar uma volta. Pela noite, vem a galera mais jovem, que está saindo do trabalho ou da faculdade, que quer tomar uma cerveja e passear”, comenta Salomão Pinheiro.

O policial rodoviário federal Adilson Soria Vaz veio pela primeira vez para Belém por conta da COP 30 e recomendaria o Mercado de São Brás para todos visitarem. “Este é um lugar que qualquer pessoa precisa vir. Muito bonito. Em poucos lugares encontrei uma união do antigo com o novo tão bem feita”, afirma.

A estudante Anna Luiza Meiguins já foi ao Mercado de São Brás várias vezes e achou um ponto turístico impecável. “Eu vinha bastante antes da reforma e sempre tive o sonho de ver o mercado reformado, pois precisava de um cuidado. Agora, está perfeito. A arquitetura dele é bonita e a gastronomia também está excelente”, conta.

Como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás

Várias linhas de ônibus passam próximas ao Mercado de São Brás. Abaixo, listamos algumas das principais:

[226] Maracacuera - Pres. Vargas

[228] Sacramenta - São Brás (Paraíso dos Pássaros)

[229] Pedreira - Condor

[316] Guamá - Pres. Vargas

[417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher

[548] Marambaia - Ver-O-Peso

[664] Benguí - Ver-O-Peso

[665] Cordeiro de Farias - Pres. Vargas

[667] Cordeiro de Farias - Ver-O-Peso

[754] Jardim Sideral - Ver-O-Peso

[755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via Alm. Barroso)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[768] Satélite - UFPA

[783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém

[861] Tapanã II - Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[885 - BRT] Maracacuera - São Brás

[902] Cidade Nova 6 - Pres. Vargas

[985] 40 Horas - Ver-O-Peso

Paradas de ônibus perto do Mercado de São Brás:

Magalhães com José Bonifácio 2 | Sentido José Bonifácio, 2 min a pé

Terminal São Brás | Expresso | Sentido Pres. Vargas / Ver-O-Peso (Integração), 2 min a pé

Terminal São Brás | Expresso | Sentido Icoaraci (Integração), 2 min a pé

Terminal Rodoviário | Almirante com Ceará, 2 min a pé

Terminal Rodoviário de Belém, 3 min a pé

José Bonifácio com F. de Brito | Mercado de São Brás, 3 min a pé

José Bonifácio com F. de Brito | Berço de Belém, 4 min a pé

Magalhães com José Bonifácio 1 | Seccional de São Brás, 4 min a pé

Castelo com Magalhães, 5 min a pé

A população pode consultar rotas atualizadas no Google Maps ou em aplicativos como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Parceria institucional

A revitalização do Mercado de São Brás foi realizada a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), com apoio do Governo do Pará, do Governo Federal e financiamento da Itaipu Binacional.

Patrimônio

O Mercado de São Brás foi inaugurado em 1911 e se firma como um marco da arquitetura da Belle Époque em Belém. O arquiteto italiano Filinto Santoro projetou o mercado, que possui estrutura em ferro fundido, além de elementos decorativos típicos do art nouveau e do neoclássico.