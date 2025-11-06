Movimento no aeroporto de Belém dobra com chegada de visitantes para a COP 30, dizem lojistas

A chegada de delegações, jornalistas, ambientalistas e turistas de diversas partes do mundo para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) impulsiona a alta movimentação no Aeroporto Internacional de Belém. A quatro dias do início oficial do evento, a expectativa é de 508 mil passageiros entre embarques, desembarques e conexões durante o período da conferência, segundo dados do Núcleo Operacional da Amazônia (NOA), que administra o espaço. Trabalhadores do terminal afirmam que o movimento já dobrou em comparação aos dois últimos meses.

A movimentação intensa tem sido observada pelos comerciantes e prestadores de serviço do aeroporto. Yasmin Santos, coordenadora de um restaurante no local, conta que o aumento na demanda exigiu reforço na equipe. “O movimento está intenso. O estabelecimento vinha de dois meses de baixa movimentação, e a demanda praticamente dobrou. Tivemos que contratar uma atendente que fala outros idiomas, porque muitos estrangeiros estão chegando”, relata Yasmin.

A coordenadora destaca que a procura por pratos regionais é o principal atrativo entre os visitantes. "As pessoas querem experimentar a comida paraense, pedem tucupi, açaí, peixes da região", afirma. Além do público que chega para a COP 30, há também um volume expressivo de saídas da cidade. "Há muitos paraenses aproveitando o feriado prolongado para sair da cidade, tirar uns dias de descanso antes da conferência. Desde o início da semana, notamos várias pessoas embarcando justamente por isso", observa Yasmin.

No segundo piso do terminal, o cenário é semelhante. Márcia Lasmar, vendedora de uma loja de artesanato e lembranças regionais, afirma que o volume de vendas dobrou desde o início de novembro. “Tem muita gente comprando produtos com a cara da Amazônia. É um público curioso, que quer levar algo do Pará como lembrança. Estamos vendendo bem mais do que o habitual”, diz. De acordo com Márcia, o movimento atual já se aproxima do registrado durante o Círio de Nazaré, considerado o período mais intenso do ano no aeroporto.

"O aumento nas vendas neste início de novembro chega a cerca de 70% em relação ao Círio, o que mostra como a COP está movimentando a economia”, explica Márcia. A expectativa de Yasmin, do restaurante, é de que o pico ocorra nos próximos dias. "Quando as pessoas começarem a retornar, devem passar mais tempo no aeroporto, se alimentando e fazendo compras antes dos voos de volta. Então, a tendência é que o movimento continue alto até o fim do mês", projeta.

Jornalista e visitantes chegam com altas expectativas para a COP 30

Entre os passageiros que chegaram à capital nesta quinta-feira (6) está Aline Scherer, jornalista que veio de Florianópolis (SC) para cobrir a COP 30. Em sua primeira visita a Belém, ela conta que o clima já é de entusiasmo e expectativa. "Desde o embarque, era possível sentir o movimento diferente, com muita gente comentando sobre a COP e a Amazônia. Chegar a Belém nesse momento é emocionante, porque é aqui que o mundo vai discutir o futuro do planeta", afirmou.

Trânsito congestionado no acesso ao Aeroporto Internacional de Belém

Mas se dentro do terminal o movimento é motivo de comemoração, chegar até o aeroporto tem sido o maior desafio. O trânsito para quem sai de bairros como Marco, Pedreira e Sacramenta está congestionado. Por volta das 10h40, a reportagem do Grupo Liberal encontrou trânsito intenso na avenida Senador Lemos, nas proximidades da Doutor Freitas. Com as modificações viárias previamente divulgadas pelos órgãos municipais, o deslocamento até o aeroporto de Belém tem exigido mais paciência dos motoristas e passageiros.