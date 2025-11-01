Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Belém se prepara para a COP 30 com novo porto e terminal aeroportuário modernizado

Infraestrutura da capital se fortalece com novos investimentos para impulsionar logística e conectar a Amazônia ao mundo.

Jéssica Nascimento
fonte

Vista parcial aérea de Belém. (Foto: Amazônia Online)

Na contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que vai ocorrer em Belém, a cidade recebe duas importantes obras de infraestrutura. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente neste sábado, 1º de novembro, para a entrega da requalificação do Porto de Outeiro e das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém.

Com um investimento de R$ 233 milhões, a requalificação do Porto de Outeiro visa A consolidar o distrito de Outeiro como um ponto estratégico para a logística na Região Norte, além de fortalecer a matriz de exportação do estado do Pará. O projeto, realizado pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com a Itaipu Binacional, busca modernizar e expandir a infraestrutura portuária da região, focando em maior eficiência operacional e no desenvolvimento regional.

Obra rápida e de grande porte

A requalificação do Porto de Outeiro, iniciada em 17 de abril deste ano, será concluída em apenas seis meses — um tempo recorde para uma obra desse porte. Para isso, foram criadas frentes de trabalho simultâneas, com equipes divididas em três turnos de trabalho 24 horas por dia, garantindo o cumprimento do cronograma.

As obras incluíram a construção de 11 "dolphins", a instalação de 10 pontes metálicas e a ampliação do píer de 261 metros para 716 metros, dobrando a capacidade de movimentação de carga de 40 mil para 80 mil toneladas.

Crescimento da demanda e novos rumos

O novo Porto de Outeiro atenderá à crescente demanda de exportação de minérios, grãos e derivados da indústria alimentícia e energética. O projeto inclui um cais moderno, com berços de atracação, uma retroárea pavimentada, pátios de armazenagem e sistema de acesso rodoviário.

Além de ampliar a capacidade portuária do Pará e melhorar a logística regional, a obra também traz benefícios ao desenvolvimento urbano do distrito de Outeiro, gerando valorização imobiliária e estimulando o turismo local. As obras geraram 745 empregos, sendo 382 diretos, 169 indiretos e 193 de terceiros.

Aeroporto Internacional de Belém: mais moderno e preparado para a COP 30

No mesmo dia, antes da visita ao Porto de Outeiro, Lula participará da inauguração das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans), que receberam um investimento de R$ 450 milhões. Realizadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), as obras aumentaram a capacidade do terminal, que passará de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano, com a capacidade de receber as delegações internacionais da COP 30.

O novo terminal, cuja entrega foi antecipada em quase um ano, conta com diversas melhorias, como a triplicação da área de embarque, novos sistemas de climatização, modernização do pátio de aeronaves e do balizamento noturno, além da implementação de tecnologias de navegação aérea, como os sistemas PAPI e ALS. O aeroporto também ganhou uma sala multissensorial, destinada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais, além de novos espaços comerciais, áreas de convivência e um mobiliário inspirado na cultura amazônica.

Geração de empregos e desenvolvimento sustentável

As obras do aeroporto geraram mais de 1,5 mil empregos diretos e indiretos, fazendo parte do esforço do Governo Federal para modernizar a infraestrutura aeroportuária da Amazônia, com ênfase no desenvolvimento sustentável e na melhoria da mobilidade aérea regional. Com essas melhorias, o Aeroporto Internacional Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) reforça seu papel como principal porta de entrada aérea para a Amazônia, impulsionando o turismo, o comércio e a integração com destinos nacionais e internacionais.

A COP 30 e a Cúpula do Clima

A COP 30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, mas antes, entre os dias 6 e 7 de novembro, Belém receberá a Cúpula do Clima, evento que reunirá líderes de vários países, ministros, autoridades e dirigentes de organizações internacionais para discutir os desafios globais e as estratégias para o combate à mudança climática.

 

