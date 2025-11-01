Capa Jornal Amazônia
Lula chega a Belém para inauguração de obras relacionadas à COP 30; veja foto e vídeo

Presidente já se encontra com o governador do estado, Helder Barbalho.

Jéssica Nascimento
fonte

Lula com o governador do Pará, Helder Barbalho, no Aeroporto Internacional de Belém na manhã deste sábado (1º). (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Aeroporto Internacional de Belém neste sábado (1º), para participar de uma série de inaugurações vinculadas à preparação da cidade para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). 

A agenda começa a partir das 11h30, com a inauguração do novo Terminal Portuário de Outeiro, em evento aberto à imprensa. Localizado no distrito de Outeiro, o terminal é visto como um projeto fundamental para a logística da Região Norte e para o fortalecimento da economia do estado, especialmente no que diz respeito à exportação.

image Lula no Aeroporto Internacional de Belém com autoridades na manhã deste sábado (1º). (Foto: Ricardo Stuckert)

A obra, realizada pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com a Itaipu Binacional, integra um conjunto de ações do Governo Federal e do Governo do Pará para preparar Belém para a COP 30. O investimento total no projeto foi de R$ 233 milhões.

Entre as melhorias implementadas, destacam-se a construção de 11 dolphins (estruturas flutuantes para atracação), a instalação de 10 pontes metálicas e a ampliação do píer de 261 para 716 metros, dobrando a capacidade de movimentação para até 80 mil toneladas. O terminal foi concluído em apenas seis meses, um feito considerado excepcional para um empreendimento portuário dessa magnitude. 

 

