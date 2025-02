Lula em Belém: saiba quais investimentos que Belém ganhará para a COP 30

O presidente Lula anunciou, no final da manhã desta sexta-feira (14/02), os investimentos do Governo Federal para a COP30 e seu legado para Belém. Um dos primeiros anúncios foi o desembolso de R$250 milhões do BNDES do financiamento ao Governo do Pará para projetos de macrodrenagem e urbanização na capital paraense. Trata-se do maior investimento em urbanização integrada de favelas e periferias já apoiado pelo Banco.

Os valores se somam aos R$255 milhões já liberados pelo BNDES para as obras em 2024, alcançando R$505 milhões dos R$847 milhões de financiamento proposto para o conjunto de projetos.

Segundo a presidenta em exercício do BNDES, Tereza Campelo, trata-se do maior investimento em urbanização integrada de favelas e periferias da história do Banco, beneficiando cerca de 500 mil pessoas, o equivalente a 38% da população belenense. "O que nós estamos fazendo para a COP30, com o governo do presidente Lula e com o governo do Estado, através dos recursos do BNDES, tem sido pouco valorizado e divulgado. Talvez por incompetência nossa, mas estamos fazendo investimentos que serão transformadores", afirmou Campelo.

Ela destacou que os projetos financiados pelo BNDES não são apenas para a COP 30, mas sim melhorias estruturais permanentes para Belém e o Estado do Pará. "Nenhum dos investimentos que nós estamos fazendo é maquiagem. Não estamos pintando fachada. Estamos fazendo mudanças e reformas estruturais na cidade", ressaltou.

Apoio ao Fundo Amazônia

Na cerimônia, o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) assinaram a contratação de apoio financeiro não reembolsável de R$45 milhões do Fundo Amazônia ao Estado do Pará para fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar paraense e as ações da corporação na prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas.

Outro contrato assinado pelo BNDES foi o de estruturação de projetos com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). Pelo contrato, o Banco vai prestar serviços técnicos de apoio, avaliação, estruturação e implementação de projetos de concessões florestais.

Investimentos nos aeroportos do Pará chegam a R$ 1 bilhão

O ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho, anunciou que a entrega da reforma do aeroporto da capital paraense será em agosto deste ano, contabilizando um investimento de R$ 470 milhões. Além disso, foi divulgado que outros 4 aeroportos do Pará iniciarão suas obras de ampliação.

O Aeroporto de Santarém receberá R$ 210 milhões; o Aeroporto de Marabá, R$ 180 milhões; mais R$ 170 milhões serão destinados para o Aeroporto de Carajás e outros R$ 170 milhões para o Aeroporto de Altamira. No total, segundo o ministro, o governo federal investe mais de R$ 1 bilhão na aviação do Estado.

Ciência e Tecnologia na Amazônia

Também foi divulgado pela Ministra Luciana Santos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), investimentos de R$650 milhões para o Programa Pró-Amazônia, que reafirma o compromisso do setor público em promover inovação, pesquisa e cooperação internacional na Amazônia Legal.

Andamento das obras

Helder Barbalho apresentou o andamento das obras na cidade para a COP 30. Uma delas, que concentrará as discussões do evento, o Parque da Cidade, chegou aos 75%, com previsão de entrega em agosto. O Pavilhão de Gastronomia do local está com 42% das obras concluídas.

Além desse ponto, ele destacou o Porto Futuro II, cujas intervenções chegaram aos 71% de conclusão, também estimada para agosto deste ano. O Hangar Centro de Convenções está 23% pronto; a Ponte de Outeiro chegou a 60%; e os canais da Tamandaré e da Doca, respectivamente, estão com 55% e 58% de conclusão.

Hospedagem em Belém

Helder Barbalho garantiu que haverá 50 mil leitos de hospedagem para abrigar os visitantes que virão a Belém no período da COP 30. O governador aproveitou a oportunidade e deu uma "chamada de atenção nos críticos", fazendo uma analogia ao aumento de preços no Rio de Janeiro durante o show da Lady Gaga.

"Se o show da Lady Gaga vai aumentar os preços no Rio em 190% e ninguém fala nada, por que quando aumentarão os preços aqui, quando o nosso povo vai ganhar dinheiro, nos criticam", falou Helder Barbalho durante discurso acalorado.