Lula sobre reeleição: 'Se eu tiver saúde e energia, a gente discute'

O presidente Lula afirmou que ainda é cedo para falar sobre uma possível candidatura à reeleição em 2026. Durante entrevista ao Grupo RBA, onde abordou diversos temas relacionados ao estado do Pará, Lula destacou que sua prioridade no momento é a entrega de obras e projetos para a população, reforçando que 2025 será o ano mais importante de seu governo.

“Agora é hora da colheita, meu caro. A gente arou a terra, adubou, colocou a semente, cobriu, irrigou e ajeitou a casa. Agora é a hora de entregar. Vamos entregar muita coisa nesse país, você pode ter certeza. Você vai ver a gente entregar coisas que nunca foram entregues antes”, declarou o presidente.

VEJA MAIS



Lula explicou que o terceiro ano de um mandato é o período mais produtivo para qualquer governo, pois é quando a gestão já conta com orçamento próprio e projetos estruturados. “O primeiro ano ninguém cobra nada, porque sabe que o governo ainda está começando. No segundo ano, começam as expectativas e cobranças. E o terceiro ano é o melhor ano para prefeito, governador e presidente, porque agora nós temos orçamento próprio, já definimos o que queremos fazer e já reconstruímos o Brasil. Este ano é crucial para transformar nossos planos em realidade”, afirmou.

Ainda durante a entrevista, o presidente comentou sobre sua condição de saúde e disse que essa será uma questão determinante para qualquer decisão sobre 2026. “Eu tenho 79 anos, tenho que ter consciência comigo mesmo. Se eu tiver com 100% de saúde, se eu tiver com a energia que eu tenho hoje, com a cabeça limpa, aí a gente discute 2026”, afirmou.

Ele mencionou, ainda, um episódio recente em que sofreu uma queda e precisou de tratamento. “Eu caí, machuquei a cabeça e fiz um tratamento. Limpei minha cabeça, tirei tudo que era bobagem que tinha nela. Só ficou coisa boa agora. Só ficou pensamento positivo”, disse.

Apesar de evitar se comprometer com uma eventual candidatura, Lula reforçou seu otimismo com o ano que se inicia e garantiu que os próximos meses serão marcados pela entrega de obras e projetos estruturantes. “Nós preparamos tudo até aqui. Agora é o momento de colher os resultados e mostrar que esse país pode avançar ainda mais”, concluiu.