Lula em Belém: presidente visita obras do Parque da Cidade e rega samaumeira de 40 anos

O presidente Lula inicia os compromissos previstos na agenda desta sexta-feira (14/02), em Belém, com a visita às obras do Parque da Cidade, espaço que sediará a programação da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

Acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho, e de outras autoridades, Lula regou uma samaumeira de 40 anos, que está plantada no local e é conhecida como árvore gigante da Amazônia, "rainha das matas" ou "árvore da vida".

Além do governador do Estado, também acompanham o presidente os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Alexandre Padilha.

Presidente visita obras da COP 30 nesta sexta-feira (14) (Tarso Sarraf / O Liberal)