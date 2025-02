Lula diz que vem a Belém entregar as obras do Ver-o-Peso

O presidente Luiz Inácio Lula da Lula (PT) declarou que retornará à capital paraense para entregar as obras de requalificação do Ver-o-Peso, que fazem parte dos investimentos e preparação da cidade para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano. A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira (14), durante entrevista à Rádio Clube, do Grupo RBA.

“Eu vou vir, aqui, inaugurar o Ver-o-Peso. Vai ser a primeira vez, na história do Ver-o-Peso, que ele vai ter tratamento de esgoto, uma coisa civilizada, para o povo de Belém. Vai ser uma beleza para quem está lá trabalhando e para quem quer visitar”, destacou o presidente.

Ele desembarcou em Belém na tarde de ontem (13), para anunciar investimentos no Estado e visitar as obras da COP 30.

VEJA MAIS

O projeto recebe mais de R$ 60 milhões, começa pela Feira do Açaí e Ladeira do Castelo, e contemplam cerca de 4.100 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de, aproximadamente, 60 Poços de Visita (PV); execução de 300 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e a retirada e reaproveitamento dos paralelepípedos.

A obra do primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto do Ver-o-Peso será entregue até outubro de 2025. As obras são feitas por meio da parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, via Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.