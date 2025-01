Belém recebe visitas técnicas da ONU para apoiar preparativos da COP 30

A delegação da ONU está realizando uma série de visitas técnicas em Belém para avaliar os preparativos da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que acontecerá de 10 a 20 de novembro deste ano. Durante a semana, especialistas internacionais, acompanhados por técnicos dos governos federal, estadual e municipal, estão verificando a infraestrutura hoteleira, planos de transporte, segurança pública e saúde.

A organização da COP 30 está sob a responsabilidade da Secretaria das Nações Unidas para a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). A secretária-executiva-adjunta, Noura Hamladji, destacou a complexidade do evento, que busca alcançar um consenso global entre mais de 100 países em compromissos climáticos. "Nossa missão aqui não é de avaliação, mas de apoio. Queremos garantir que a COP em Belém seja um sucesso. Estamos impressionados com o nível de preparação antecipada do Brasil", afirmou Hamladji durante a reunião de abertura.

O secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia, apresentou os avanços nas áreas de saúde, transporte, acomodações e segurança, além do local do evento. Ele enfatizou o trabalho contínuo do Governo Federal para garantir uma conferência que atenda às expectativas globais e promova uma imagem positiva do Brasil. "Queremos que a COP 30 deixe um legado duradouro, não apenas para o meio ambiente, mas também para o turismo e a economia local", afirmou Correia.

Presidente do Comitê Estadual da COP 30: "Ritmo acelerado"

Hana Ghassan, vice-governadora do Pará e presidente do Comitê Estadual da COP 30, reforçou o compromisso do estado em sediar o evento. Ela destacou que os investimentos deixarão benefícios permanentes para Belém. "Estamos avançando com o planejamento e as obras em ritmo acelerado. Este será um ano marcante para o Pará, o Brasil e o mundo, com líderes globais debatendo as mudanças climáticas para atualizar o Acordo de Paris e construir um futuro sustentável", declarou Ghassan.

VEJA MAIS

O prefeito de Belém, Igor Normando, reconheceu os desafios sociais enfrentados pela cidade, mas ressaltou que esses obstáculos não comprometem a capacidade da capital paraense de sediar o evento. Para ele, a COP 30 representa uma oportunidade única de combater preconceitos em relação à região Norte. "Com criatividade e o calor humano da população de Belém, superaremos qualquer dificuldade. Estamos prontos para receber o mundo e garantir o sucesso da COP 30", afirmou Normando.

Investimentos e melhorias em infraestrutura

O Governo Federal, em parceria com os governos locais, está investindo R$ 4,7 bilhões em obras de infraestrutura para garantir o sucesso do evento. Entre as ações em andamento, estão a ampliação do setor de turismo para acomodar as 50 mil pessoas esperadas, além da criação de 26 mil novas habitações temporárias para os participantes credenciados durante os 10 dias de debates.

As visitas técnicas, uma prática comum em todas as COPs, são realizadas ao longo do ano para avaliar os preparativos das cidades-sede. Em Belém, a expectativa é de que os esforços conjuntos dos governos e das autoridades locais garantam uma conferência histórica e um legado significativo para a Amazônia e o Brasil.