Governo Federal avalia construção de aeroportos executivos no Pará para a COP 30

O governo federal estuda a construção de dois aeroportos executivos no Pará, com a meta de colocá-los em operação ainda em 2025. A iniciativa busca atender às necessidades logísticas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), prevista para ocorrer em Belém no final deste ano.

Em nota ao Grupo Liberal, o Ministério do Turismo afirmou que estão sendo realizadas análises de viabilidade para a execução e instalação dos novos aeroportos. Segundo a pasta, a ideia é de que esses equipamentos já estejam funcionando durante a COP 30.

A construção desses aeroportos visa a facilitar o acesso de delegações internacionais, autoridades e participantes do evento, além de impulsionar a infraestrutura aeroportuária da região.

Os ministros do Turismo e Portos e Aeroportos, Celso Sabino e Silvio Costa Filho, estão articulando a iniciativa, ainda de acordo com a publicação. As obras ocorrerão em áreas cedidas pelo governo do estado, com um aeroporto planejado para a região metropolitana de Belém e outro na Ilha do Marajó.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)