Helder Barbalho diz que espera Donald Trump na COP 30, em Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, saudou a posse de Donald Trump para o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, que acontece nesta segunda-feira (20), em Washington, D.C. Por meio das redes sociais, o chefe do Executivo paraense aproveitou a oportunidade para convidar o mandatário norte-americano para a 30ª Conferência da Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em Belém, em novembro deste ano.

“Os Estados Unidos são a maior potência econômica mundial, o maior parceiro do Brasil nas Américas. Saudamos a posse do presidente @realDonaldTtrump e esperamos contar com a sua presença na COP 30 para discutir o futuro do planeta”, escreveu o governador.

Em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020, Trump retirou os Estados Unidos dos Acordos de Paris — que estipulam medidas de redução da emissão de gases do efeito estufa –, uma decisão que foi revertida pelo atual presidente americano, Joe Biden.