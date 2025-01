Veja quais serão as primeiras medidas de Trump após a posse

O recém-empossado presidente Donald Trump começará a cumprir promessas de campanha nesta segunda-feira (20), anunciando uma série de ações executivas em áreas como imigração, segurança nacional e administração federal. No domingo, 19, Stephen Miller, vice-chefe do gabinete de política de Trump, revelou algumas dessas ações em um telefonema com membros do Congresso.

Imigração

Uma das primeiras medidas de Trump será declarar emergência nacional na fronteira. Com isso, ele pretende desbloquear o financiamento do Departamento de Defesa para uso do governo.

Tráfico de drogas

Em outra frente, Trump classificará grandes cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. A medida deve intensificar o controle fronteiriço e restabelecer a política do Protocolo de Proteção ao Migrante.

Mudanças no governo federal

Trump também assinará ordens para desmontar políticas de diversidade, equidade e inclusão do governo federal, bem como ações para remover ordens executivas relacionadas a gênero que estavam em vigor no governo de Biden.

Entre as mudanças previstas também está a implementação da ordem executiva “Schedule F”, que pode reduzir proteções trabalhistas para funcionários federais.