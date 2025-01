Donald Trump e vice chegam à igreja para início da jornada de posse

Donald Trump chega à Igreja de St. John, ao lado da esposa, Melania, para o início das cerimônias que o empossam para o seu segundo mandato como o 47º presidente dos Estados Unidos. O vice, J.D. Vance, também já chegou no local. Donald e Melania Trump foram recebidos pelo Rev. Robert W. Fisher ao chegarem para a celebração religiosa.

O ato inicial da posse será uma cerimônia religiosa na Igreja de St. John's. As apresentações musicais e os discursos iniciais terão início no palco principal, localizado no West Lawn do Capitólio, às 11h30 pelo Horário de Brasília, segundo a BBC. Trump deverá ser empossado por volta de 14h (horário de Brasília).