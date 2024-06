Ver-o-Peso receberá R$ 18,5 milhões para implantação de sistema de esgoto

O Ministério das Cidades e o Governo do Estado do Pará assinaram nesta quarta-feira (5) um contrato para o repasse de recursos destinados à construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Ao todo, o projeto de implantação do sistema receberá R$ 18,5 milhões (R$ 16,6 milhões provenientes do Governo Federal, através do Ministério das Cidades, e uma contrapartida de R$ 1,9 milhão do Governo do Pará).

A obra faz parte dos investimentos federais do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e integra as ações preparatórias para Belém sediar a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em novembro de 2025. O contrato prevê intervenções no sistema de esgotamento sanitário do Complexo do Ver-o-Peso. Na primeira fase, serão instalados quatro mil metros de rede coletora de esgoto sanitário e 290 ligações domiciliares. A conclusão da obra está prevista para agosto de 2025.

Com a instalação de redes coletoras de esgoto bruto e conexões domiciliares na região do Ver-o-Peso, o governo espera acabar com o problema de esgoto a céu aberto das principais vias do centro comercial de Belém, que atualmente despejam resíduos sanitários sem tratamento diretamente na Baía do Guajará.

VEJA MAIS

Segundo o governo paraense, a obra beneficiará diretamente cerca de 16 mil habitantes e outras 50 mil pessoas que frequentam e trabalham no Complexo do Ver-o-Peso, incluindo a feira coberta, o Mercado de Carne, o Mercado de Peixe, o Solar da Beira e o porto hidroviário.

A cerimônia de assinatura do contrato contou com a presença do ministro Jader Filho, do governador do Pará Helder Barbalho, do presidente Lula e outras autoridades paraenses no Palácio do Planalto, em Brasília.

"O povo de Belém sabe que este é um momento de celebrar os avanços que estamos alcançando para nossa capital. Desde que Belém foi escolhida como sede da COP 30, o Ministério das Cidades, o Governo Federal e o Governo do Pará têm trabalhado incansavelmente para esta realização, que deixará um grande legado para a cidade", afirmou o ministro das Cidades.

De acordo com Jader Filho, o convênio melhorará a qualidade de vida de mais de 60 mil pessoas que vivem, visitam ou trabalham na região diariamente. "Nosso cartão postal ficará ainda mais bonito para recebermos o mundo de braços abertos em Belém em 2025", destacou o ministro.