Veja onde será a Avenida Liberdade, nova via que deve melhorar o trânsito na Grande Belém

O governador Helder Barbalho anunciou que, na próxima sexta-feira (7), vão ser iniciadas as obras da avenida Liberdade. "Uma nova saída para a região metropolitana, uma das mais importantes obras de mobilidade urbana, saindo ali perto da Universidade Federal do Pará indo até a Alça Viária, sendo uma alternativa à BR-316", disse, nesta segunda-feira (3), em suas redes sociais.

Em março deste ano, O Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) aprovou, por unanimidade, o parecer favorável sobre o projeto da avenida Liberdade, elaborado pela Câmara Técnica do Conselho. A reunião sobre o projeto, que ainda segue em fase de análise do licenciamento ambiental, ocorreu na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e contou com a presença de representantes de órgãos estaduais e de entidades da sociedade civil. O próximo passo será a emissão do parecer final sobre o licenciamento ambiental pelos componentes do Coema.

A construção da nova avenida visa acabar com os congestionamentos na entrada e saída da Região Metropolitana de Belém (RMB), trecho que atrai uma média de 100 mil veículos por dia. A avenida terá 13,4 quilômetros de extensão, com três faixas em cada sentido, sendo cada faixa com largura de 3,6 metros e acostamentos com largura de 2,5 metros para cada lado, com faixas exclusivas para motociclistas e ciclistas, totalizando 28,05 metros de largura.

Além disso, terá passagens de fauna a cada 500 metros, o maior número por quilômetro do Brasil, além de barreiras de som para mitigar ao máximo o impacto ao bioma que ficará no entorno da rodovia. Serão construídos ainda postos de saúde e implementadas melhorias na infraestrutura nas vias de acesso às comunidades que também estarão no entorno da via.