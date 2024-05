Veja as mudanças no trânsito da BR-316 devido às obras do BRT

Até a próxima sexta-feira (24) o trânsito na rodovia BR-316 passa por mudanças em decorrência das obras do BRT. De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, as interdições ocorrem em quatro pontos.

Um dos pontos entre o km 6 e km 7, no perímetro entre a rua Osvaldo Cruz e rua da Cohaspa, antes do viaduto de Ananindeua, onde há interdição de duas faixas da pista da BR-316. Em frente a um shopping, quase abaixo do viaduto de Ananindeua, no sentido Belém, ocorre a interdição de uma faixa e meia da pista da BR-316, no sentido de Belém.

Outros dois pontos de interdições são no km 8, em frente a uma casa lotérica e no cruzamento com a avenida Independência, que também terá trecho da via interditados nos dois sentidos, sendo necessário que motoristas peguem a saída alternativa da via.

Confira as mudanças:

- Interdição de duas faixas da pista da BR-316, no sentido de Marituba, entre o km 6 e km 7, no perímetro entre a rua Osvaldo Cruz e rua da Cohaspa, antes do viaduto de Ananindeua.

- Interdição de uma faixa e meia da pista da BR-316, no sentido de Belém, em frente a um shopping, quase abaixo do viaduto de Ananindeua.

- Interdição de duas faixas da pista da BR-316, no sentido de Belém, no km 8, em frente a uma casa lotérica.

- Interdição de uma faixa da BR-316 no cruzamento com a avenida Independência, que também terá trecho da via interditados nos dois sentidos, sendo necessário que motoristas peguem a saída alternativa da via.