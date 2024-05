Acidentes de trânsito: Pará registra mais de 3 mil mortes nas rodovias estaduais em dois anos

Entre 2022 e 2023, foram registradas 3.187 mortes em acidentes de trânsito em rodovias estaduais no Pará. Esse é um levantamento do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que aponta que houve uma redução de 7% nos acidentes com mortes entre esses dois anos.

VEJA MAIS:

"Em 2022, quando a frota do Pará era 2.474.132 veículos, foram registradas 1.603 mortes por acidentes de trânsito. Ou seja, a cada 10 mil veículos foram 6.47 mortes. Já em 2023, quando a frota aumentou para 2.620.297 veículos, as mortes caíram para 1.584. Ou seja, para cada 10 mil veículos, foram registradas 6,07 mortes. Entre os motivos da queda estão o aumento da fiscalização e das ações educativas realizadas pelos órgãos de trânsito", informa o Departamento.

Para reforçar a prevenção a novos acidentes, com feridos e pessoas mortas no estado, o Detran abrirá, nesta sexta-feira (10), a campanha Maio Amarelo no Pará, como parte de um movimento nacional do poder público e sociedade civil.

O foco da campanha, iniciada nacionalmente em 2014, é chamar a atenção da sociedade sobre os riscos de comportamentos imprudentes no trânsito. O Pará vai contar, a partir desta sexta-feira (10), com ações nesse sentido no estado como um todo, por iniciativa do Detran, obedecendo ao tema do Maio Amarelo 2024, "Paz no trânsito começa por você". O público será incentivado a debater o assunto em todos os ambientes. Essa ação é organizada nacionalmente pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição social sem fins lucrativos, dedicada a desenvolver ações que contribuam efetivamente para a redução dos elevados índices de ocorrências no trânsito brasileiro.

Redução

No Pará, segundo o Detran, entre 2022 e 2023 houve uma redução de 65% no número de acidentes, em geral, nas rodovias estaduais e de 7% de mortes no trânsito de todo o Estado. A maioria dos sinistros tem como causas a falta de atenção, a perda do equilíbrio do veículo (motocicletas), a alcoolemia e o excesso de velocidade. No Estado, o Detran é um dos órgãos parceiros do Observatório na realização da campanha, que terá como foco a redução de sinistros em todo o Estado, especialmente os acidentes envolvendo motociclistas.

Como informa o Detran, em 2021, o número de sinistros com motos no País bateu recorde, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). No mesmo ano, o Sistema Único de Saúde gastou R$ 15,78 bilhões com despesas médicas de acidentados por motos, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Em 2023, foram registradas mais de mil ocorrências de acidentes envolvendo motociclistas no Pará. A programação do Detran será aberta às 7h, com o pit stop educativo para motociclistas que, na oportunidade, serão abordados pelos agentes de Educação com laços amarelos e adesivos com alertas de segurança. O evento ocorre no estacionamento da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) com a presença de órgãos federais, estaduais e municipais de trânsito.

A programação segue até o final do mês com palestras nas escolas e empresas e ações em vias públicas com o tema do capacete e outros fatores de risco, como ultrapassagem perigosa, excesso de velocidade, alcoolemia, cinto de segurança e uso do celular na direção.

Belém

Sob a coordenação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), a abertura da programação Maio Amarelo, da Prefeitura de Belém, acontecerá nesta sexta-feira (10), às 9 horas, no Shopping It Center, na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta. A abertura contará com a inauguração da Minicidade Educativa do Trânsito e ações de emissão de cartões Passe Fácil (meia-passagem, cartões Sênior e Especial) e credencial de vagas especiais de estacionamento (idoso e PCD).

Durante a programação, a Semob reforçará suas ações educativas direcionadas aos pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos em geral voltadas ao tema deste ano: “Paz no trânsito começa por você!”, com intuito de levar a reflexão para a necessidade de condutas seguras no trânsito, de modo a evitar imprudências, sinistros e mortes no trânsito.

"De acordo com o Relatório Estatístico de Acidentes de Trânsito em Belém, produzido pelo órgão, a partir de dados do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), a autarquia informa que, no ano de 2022, foram registrados 10.343 sinistros, que resultaram em 4.042 feridos e 145 mortos. Já de janeiro a agosto de 2023, foram registrados 3.541 sinistros, com 2.347 feridos e 60 mortos", como informa a Semob.

A Semob comunica que ainda está consolidando, junto ao Detran, os dados de sinistros de trânsito ocorridos de setembro a dezembro de 2023 e de janeiro a maio de 2024.

Nesse sentido, a autarquia orienta que os condutores dirijam com mais atenção, não cometam imprudências e sigam as regras de circulação previstas no CTB, legislação que regula o trânsito e é aprendida nos Centros de Formação de Condutores, quando da habilitação. Seguindo essas recomendações, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito.

Campanha do Detran

Abertura: 7h de 10/05/2024

Local: Estacionamento da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

Endereço: Avenida Augusto Montenegro, em Belém

Campanha da Semob

Abertura: 9h de 10/05/2024

Local: Shopping It Center, na avenida Senador Lemos, 3153, no bairro da Sacramenta