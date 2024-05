Maio Amarelo: campanha para prevenir acidentes de trânsito é lançada nesta sexta (10), no Pará

Como parte da Campanha Maio Amarelo, movimento nacional de órgãos, instituições e entidades para chamar a atenção da sociedade sobre os riscos de comportamentos imprudentes no trânsito, o Pará vai contar, a partir desta sexta-feira (10), com ações nesse sentido no estado como um todo, por iniciativa do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e, em particular, na Cidade de Belém, da parte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A campanha do Detran trabalha o tema do Maio Amarelo 2024, "Paz no trânsito começa por você" e visa estimular o público a debater o assunto em todos os ambientes. Nacionalmente, essa ação é organizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição social sem fins lucrativos, dedicada a desenvolver ações que contribuam efetivamente para a redução dos elevados índices de ocorrências no trânsito brasileiro.

No Pará, segundo o Detran, entre 2022 e 2023 houve uma redução de 65% no número de acidentes, em geral, nas rodovias estaduais e de 7% de mortes no trânsito de todo o Estado. A maioria dos sinistros tem como causas a falta de atenção, a perda do equilíbrio do veículo (motocicletas), a alcoolemia e o excesso de velocidade.

No Estado, o Detran é um dos órgãos parceiros do Observatório na realização da campanha, que terá como foco a redução de sinistros em todo o Estado, especialmente os acidentes envolvendo motociclistas.

Em 2021, o número de sinistros com motos no País bateu recorde, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). No mesmo ano, o Sistema Único de Saúde gastou R$ 15,78 bilhões com despesas médicas de acidentados por motos, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).

Em 2023, foram registradas mais de mil ocorrências de acidentes envolvendo motociclistas no Pará. A programação do Detran será aberta às 7h, com o pit stop educativo para motociclistas que, na oportunidade, serão abordados pelos agentes de Educação com laços amarelos e adesivos com alertas de segurança. O evento ocorre no estacionamento da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) com a presença de órgãos federais, estaduais e municipais de trânsito.

A programação segue até o final do mês com palestras nas escolas e empresas e ações em vias públicas com o tema do capacete e outros fatores de risco, como ultrapassagem perigosa, excesso de velocidade, alcoolemia, cinto de segurança e uso do celular na direção.

Belém

Como informa a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), a abertura da programação Maio Amarelo, da Prefeitura de Belém, acontecerá nesta sexta-feira (10), às 9 horas, no Shopping It Center, na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta. A abertura contará com a inauguração da Minicidade Educativa do Trânsito e ações de emissão de cartões Passe Fácil (meia-passagem, cartões Sênior e Especial) e credencial de vagas especiais de estacionamento (idoso e PCD).

Durante a programação, a Semob reforçará suas ações educativas direcionadas aos pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos em geral voltadas ao tema deste ano: “Paz no trânsito começa por você!”, com intuito de levar a reflexão para a necessidade de condutas seguras no trânsito, de modo a evitar imprudências, sinistros e mortes no trânsito. A campanha Maio Amarelo começou no Brasil em 2014

"De acordo com o Relatório Estatístico de Acidentes de Trânsito em Belém, produzido pelo órgão, a partir de dados do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), a autarquia informa que, no ano de 2022, foram registrados 10.343 sinistros, que resultaram em 4.042 feridos e 145 mortos. Já de janeiro a agosto de 2023, foram registrados 3.541 sinistros, com 2.347 feridos e 60 mortos", como informa a Semob.

A Semob comunica que ainda está consolidando, junto ao Detran, os dados de sinistros de trânsito ocorridos de setembro a dezembro de 2023 e de janeiro a maio de 2024.

Nesse sentido, a autarquia orienta que os condutores dirijam com mais atenção, não cometam imprudências e sigam as regras de circulação previstas no CTB, legislação que regula o trânsito e é aprendida nos Centros de Formação de Condutores, quando da habilitação. Seguindo essas recomendações, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito.

Campanha do Detran

Abertura: 10/05/2024 07h00

Encerramento: 10/05/2024 09h00

Local: Estacionamento da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

Endereço: Avenida Augusto Montenegro, em Belém

Campanha da Semob

Abertura: 9h de 10/05/2024

Local: Shopping It Center, na avenida Senador Lemos, 3153, no bairro da Sacramenta