Marajó recebe 10 embarcações para o enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes

Conselhos tutelares de cinco municípios do Arquipélago do Marajó vão receber embarcações nesta segunda-feira (20). O evento vai ocorre na cidade de Ponta de Pedras, com a participação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e de outras autoridades.

Os veículos integram uma série de ações do governo federal no território marajoara, que serão realizadas de 18 a 20 de maio, em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nessa fase inicial, dez municípios da região do Marajó receberão as embarcações, fruto de parceria do MDHC com a Itaipu Binacional.

Nesta segunda-feira, serão entregues embarcações a cinco municípios: Bagre, Chaves, Gurupá, Muaná e Ponta de Pedras. Em seguida, em data ainda não divulgada, outras cinco embarcações irão equipar os municípios de Afuá, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará e São Sebastião da Boa Vista.

As iniciativas são desenvolvidas no âmbito do Programa Cidadania Marajó, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). No sábado (18), no município de Salvaterra (PA), ocorreu oficina sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, coordenada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA/MDHC).

A atividade é uma demanda do Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó, colegiado coordenado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que busca garantir o diálogo e a escuta da população marajoara em relação às políticas públicas desenvolvidas pelo programa para o território.

Durante a cerimônia, houve a assinatura de acordos de cooperação com a participação de outros ministérios e de órgãos como Itaipu Binacional, Instituto Evandro Chagas, Childhood, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), prefeituras e governo estadual, além de organizações da sociedade civil.

Serviço:

Data: segunda-feira (20)

Horário: 10h às 16h

Local: Quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Romeu Santos. Rodovia Mangabeira, S/N. Bairro: Centro, em Ponta de Pedras