Jovem de 19 anos é preso suspeito de estuprar criança de 10 anos em vila do Marajó

Na quinta-feira, 4, um jovem de 19 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável na vila Magebras, em Breves, município do Arquipélago do Marajó, no Pará. A vítima foi uma criança de 10 anos de idade. O homem seria primo da mãe da criança.

A prisão aconteceu por volta de 10h30 depois que a polícia recebeu uma denúncia de que na vila Magebras teria acontecido um estupro de vulnerável. Uma equipe tática da Polícia Militar e agentes do Conselho Tutelar foram deslocados até a comunidade ribeirinha.

Na localidade, o suspeito foi capturado depois de tentar fugir da guarnição, sendo necessário o disparo de arma de fogo para detê-lo. Armado, o homem jogou o armamento e se rendeu.

Apreensões feitas pela polícia durante a prisão do suspeito.

As autoridaes conduziram a vítima menor de idade seu responsável legal até a Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca) de Breves. O suspeito foi apresentado na Delegacia. O relatório policial afirma, ainda, que uma espingarda de calibre 32 e uma calibre 28 foram apreendidas de posse do suspeito.