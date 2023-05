Em Castanhal, jovem de 23 anos é morto com tiro na cabeça

No fim da noite de quinta-feira, 4, um homicídio assustou os moradores no Ramal da Sucata, em Castanhal, nordeste do Estado. Um jovem de 23 anos, identificado como Carlos Lorran Costa Barros, foi vítima de execução com um disparo de arma de fogo na região da cabeça.

O crime teria acontecido pouco antes das 23h30, quando dois indivíduos chegaram a pé até a casa da vítima. Quando Carlos saiu de sua residência, foi atingido pelo tiro na cabeça.

Guarnições das forças policiais foram acionadas para averiguar uma denúncia de homicídio ocorrido entre o Ramal do Cenóbio e o ramal onde funciona uma fábrica de produtos alimentícios. Segundo o relatório das autoridades, compartilhado pelo perfil Correio do Norte, o efetivo se dirigiu ao local e começou a fazer buscas, localizando a vítima no Ramal da Sucata.

Os policiais ainda realizaram buscas para localizar os executores do crime, porém, nenhum suspeito foi encontrado.