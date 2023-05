Homem é socorrido e sobrevive após ser encontrado com faca cravada no rosto

​Um homem identificado como Bruno Sousa Nava foi encontrado com uma faca cravada no rosto, em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso teria ocorrido no dia 1º, mas, só ganhou repercussão na última quarta-feira (3). A motivação e autoria do crime são desconhecidas, mas estão sob investigação da Polícia Civil.

Bruno foi localizado por transeuntes que passavam por uma área atrás de uma loja do setor varejista. Inicialmente, a população achava que ele estivesse morto devido à gravidade dos ferimentos que ele apresentava.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, onde foi constatado que Bruno a​​inda estava com vida. Ele foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde está internado em estado grave.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, vinculada à 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, como tentativa de homicídio. Quem tiver informações que ajudem a polícia pode repassar ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.