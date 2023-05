Dupla persegue e mata jovem a tiros em Dom Eliseu

Dois homens mataram um jovem de 20 anos a tiros, na tarde de quarta-feira (3), em Dom Eliseu, sudeste paraense. Vizinhos viram a vítima, identificada como Vitor Manoel Alves dos Santos, sendo perseguida pelos suspeitos, na rua Bernardo Sayão, no Bairro Jardim América. O crime ocorreu perto de onde Vitor morava. Com informações do Correio de Carajás.

Moradores chegaram a escutar o momento em que os disparos de arma de fogo foram efetuados. Seria por volta das 14h30. Assim que eles chegaram na cena do crime, avistaram o rapaz caído e baleado.

A Polícia Militar chegou a ser acionada ao caso e constatou a morte. Em posse da descrição dos atiradores, os policiais iniciaram buscas pelas imediações e horas mais tarde um suspeito foi capturado. Andrey Barros da Silva, de 18 anos, estava em posse de uma arma de fogo, que possivelmente utilizada no crime. O segundo envolvido ainda não foi localizado.

Andrey acumula várias passagens pela delegacia, assim como a vítima, Vitor Manoel. A polícia acredita, até o momento, que a motivação do crime seja uma briga entre facções e disputa do tráfico de drogas.

A Polícia Civil esteve no local tomando as providências cabíveis com o intuito de elucidar o caso. O corpo de Vitor Manoel foi removido para o Instituto Médico Legal de Paragominas, onde foi submetido ao exame de necropsia.

A redação integrada de O Liberal solicitou detalhes sobre o caso à Polícia Civil sobre a localização do segundo suspeito e aguarda retorno.